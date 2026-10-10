TRE-RJ retotaliza votos e Douglas Ruas supera 50% no Rio

A decisão da Justiça Eleitoral pode encerrar a disputa no primeiro turno, mas ainda depende da análise de recursos

Publicado em 10/10/2026 às 17:00

Alterado em 10/10/2026 às 20:05

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro retotalizou os votos para governador neste sábado (10) e informou que Douglas Ruas (PL) passou a ter 50,88% dos votos válidos no primeiro turno. Com isso, o candidato superou a marca mínima para vencer a eleição sem necessidade de segundo turno.

A alteração ocorreu após decisão da Justiça Eleitoral que anulou os 274.411 votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos). Segundo o presidente do TRE-RJ, desembargador Cláudio Mello Tavares, não houve novos votos, mas apenas uma mudança na base de cálculo usada para apurar os percentuais.

Como fica a disputa entre os candidatos

Com a nova conta, Eduardo Paes (PSD) ficou em segundo lugar, com 44,16% dos votos. Antes da exclusão dos votos de Garotinho, Douglas Ruas aparecia com 49,27% dos votos válidos, e Paes, com 42,76%.

O tribunal informou ainda que a confirmação definitiva do resultado depende do prazo para apresentação de recursos. Depois disso, a Corte deverá analisar eventuais contestações antes da proclamação oficial do vencedor.

Prazo para recursos e próximos passos

De acordo com o TRE-RJ, haverá três dias para a divulgação formal do resultado retotalizado e mais dois dias para a apresentação de recursos. Só depois dessa etapa poderá ocorrer a sessão plenária que confirmará o nome de Douglas Ruas como governador eleito, se não houver mudança judicial.

Enquanto o processo não é concluído, a preparação e a propaganda eleitoral para um eventual segundo turno seguem suspensas. O tribunal afirmou que a data prevista para o anúncio oficial é 15 de outubro, às 15h, na sede do TRE-RJ.

Entenda a origem da retotalização

A retotalização foi necessária porque o TSE declarou nulos os votos de Anthony Garotinho, que disputou a eleição sub judice. O caso passou por decisões divergentes antes do julgamento final, e a desistência posterior do recurso por parte do candidato não foi aceita pela Corte.

Com a anulação, a Justiça Eleitoral recalculou os percentuais dos demais concorrentes e concluiu que Douglas Ruas ultrapassou a metade dos votos válidos. A decisão alterou o desfecho inicialmente projetado para a disputa do governo do Rio de Janeiro.

Em 2022, o TRE-RJ manteve condenação do ex-governador Anthony Garotinho em outro processo sobre compra de votos nas eleições municipais de 2016.

A história eleitoral de Eduardo Paes no Rio também já passou por disputas apertadas, com outros cenários de segundo turno nas urnas.

O impasse envolvendo ex-governador Anthony Garotinho voltou a ganhar destaque após a decisão que anulou os votos contabilizados na eleição.

Em debate eleitoral, Anthony Garotinho já havia direcionado ataques a Eduardo Paes em outra disputa pelo governo do estado.

Antes disso, o TRE-RJ também já havia rejeitado pedidos apresentados pela defesa de Garotinho em diferentes fases do processo.

Em 2018, o TSE barra candidatura de Anthony Garotinho e consolidou uma série de decisões que impactaram a disputa eleitoral no Rio.

Nos bastidores, a reorganização dos votos lembrou outros momentos em que resultados parciais das eleições no Rio mudaram a leitura sobre o segundo turno. (com informações da Agência Brasil)