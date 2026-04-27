Pesquisa Quaest mostra Eduardo Paes isolado e disputa pelo segundo lugar entre Douglas Ruas e Garotinho
Por POLÍTICA JB com Agenda do Poder
Publicado em 27/04/2026 às 08:00
Alterado em 27/04/2026 às 10:07
Por Marcelo Macedo Soares - A nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (27) apresenta um panorama detalhado da disputa pelo governo do Rio de Janeiro, com três cenários distintos que ajudam a entender o comportamento do eleitorado e as possíveis mudanças ao longo da campanha.
No cenário 1, mais amplo e com maior número de candidatos, Eduardo Paes (PSD) lidera com 34% das intenções de voto. Em seguida aparecem Douglas Ruas (PL) com 9% e Anthony Garotinho (Republicanos) com 8%, configurando uma disputa direta pelo segundo lugar. Wilson Witzel (DC) registra 3%, William Siri (PSOL) tem 2%, André Marinho (Novo) 1%, assim como Cyro Garcia (PSTU), Juliete Pantoja (UP) e Rafael Luz (Missão), enquanto Luan Monteiro (PCO) não pontua. Ainda há 20% de indecisos e 20% de eleitores que indicam voto branco, nulo ou abstenção.
Esse cenário evidencia a fragmentação da oposição e mostra Garotinho tecnicamente empatado com Douglas Ruas na disputa pela segunda posição.
No cenário 2, sem Garotinho, Eduardo Paes cresce para 40%. Douglas Ruas aparece com 10%, enquanto Wilson Witzel marca 3% e Cyro Garcia e William Siri têm 2% cada. André Marinho e Juliete Pantoja aparecem com 1%, e os demais não pontuam. Os indecisos somam 19% e os votos brancos, nulos ou abstenções chegam a 22%.
A principal diferença em relação ao primeiro cenário é a consolidação da liderança de Paes e a leve oscilação de Ruas, além da ausência de Garotinho, que altera a dinâmica da disputa pelo segundo lugar.
No cenário 3, sem Witzel, Eduardo Paes aparece com 39%, enquanto Douglas Ruas sobe para 11%. Cyro Garcia e Juliete Pantoja têm 2% cada, William Siri também registra 2%, André Marinho aparece com 1% e Luan Monteiro com 1%. Rafael Luz não pontua. Os indecisos são 18% e os votos brancos, nulos ou abstenções somam 24%.
Comparando os três cenários, Paes mantém liderança consistente, variando entre 34% e 40%. Já Douglas Ruas oscila entre 9% e 11%, enquanto Garotinho, quando incluído, aparece competitivo e disputa diretamente o segundo lugar.
Segundo turno
Em um eventual segundo turno, Paes venceria Ruas por 49% a 16%, com 16% de indecisos e 19% de votos brancos ou nulos.
Os dados mostram uma liderança consolidada, mas também um cenário ainda aberto, especialmente na disputa pelas posições intermediárias.