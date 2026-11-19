China, Rússia e Estados Unidos foram apresentados como responsáveis por dar exemplo na solução de crises e conflitos globais

Publicado em 19/11/2026 às 08:34

Alterado em 19/11/2026 às 08:34

Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping participaram de uma reunião presencial em Shenzhen, na China, à margem da Cúpula da APEC. Foi a primeira vez que os três líderes se sentaram juntos à mesma mesa para discutir temas de interesse global.

O encontro foi confirmado pelo Ministério das Relações Exteriores da China e reuniu as três maiores potências nucleares do planeta em um momento de forte tensão internacional. Embora a agenda completa não tenha sido divulgada, a reunião foi apresentada como uma oportunidade rara de diálogo direto entre Moscou, Pequim e Washington.

Ucrânia e armas nucleares na pauta

Donald Trump afirmou que Rússia, Estados Unidos e China têm uma responsabilidade especial diante dos acontecimentos no mundo. Segundo ele, há várias questões a serem discutidas, incluindo a guerra na Ucrânia, tema que o presidente americano quer tratar em formato trilateral.

Trump também defendeu o debate sobre a redução de armas nucleares, dizendo que, embora o assunto seja difícil, existe espaço para um futuro melhor se houver disposição política para avançar. Ele destacou ainda que as três potências têm uma chance única de diminuir o número de ogivas no mundo e reduzir o risco de uso desse arsenal.

O que disseram Xi Jinping e Putin

Xi Jinping afirmou que China, Rússia e Estados Unidos, como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, devem servir de exemplo para outros países. Para o líder chinês, as grandes potências têm a obrigação de cooperar na solução de problemas globais e na preservação da paz e da estabilidade.

Putin, por sua vez, disse que os três países têm interesses coincidentes em diversos conflitos regionais, inclusive na Ucrânia. Ele ressaltou a responsabilidade compartilhada de manter a paz e a segurança, além de defender a preservação do sistema de direito internacional e da Carta da ONU.

Mensagem política do encontro

Além da pauta de segurança internacional, Putin sugeriu discutir laços globais e regionais, segurança energética e o combate ao terrorismo internacional. O tom do encontro foi de cooperação, com os três governos sinalizando disposição para tratar de temas sensíveis sem excluir nenhuma das partes.

Pequim e Moscou deixaram claro que a reunião não deve ser vista como uma nova Conferência de Yalta. A mensagem é de que Rússia, China e Estados Unidos devem dialogar em pé de igualdade, sem que um deles determine o destino dos demais.









Diplomacia, comércio e encenação

Donald Trump desembarcou na China na quarta-feira para a etapa mais delicada de sua viagem pela Ásia. O encontro em Shenzhen colocou frente a frente os líderes das três maiores potências nucleares do mundo em um cenário de tensão sobre Ucrânia, Irã, comércio e corrida armamentista.

As expectativas para um grande avanço são baixas. Cada líder chegou com uma prioridade diferente, e a reunião foi altamente controlada, com acesso restrito e forte peso simbólico. Ainda assim, o simples fato de os três estarem na mesma mesa já transformou o evento em um momento de atenção global.

O aperto de mão que chamou atenção



Entre os muitos gestos protocolares, um se destacou: Vladimir Putin foi ao encontro de Trump e iniciou um aperto de mão diante das câmeras. O gesto serviu para mostrar cordialidade pública em um momento em que a Rússia segue isolada de grande parte do Ocidente por causa da guerra na Ucrânia.

Para Putin, a cena ajudou a reforçar a imagem de que continua tendo acesso direto ao presidente americano. Para Trump, o momento se encaixou em sua preferência por relações pessoais como ferramenta diplomática. A saudação, porém, não significou acordo imediato, apenas abriu caminho para um ambiente menos tenso antes da reunião trilateral.

Pautas diferentes à mesa

Os três líderes chegaram à cúpula com objetivos que não se alinharam completamente. Trump querendo discutir limitação de armas nucleares, além de trazer Ucrânia e Irã para a conversa. Xi, por outro lado, evitando o tema nuclear e defendendo uma agenda mais ampla de paz e comércio, criticando as tarifas dos EUA e cobrando abertura econômica.

Putin, em suas falas no fórum da APEC, atacou as sanções ocidentais ligadas à guerra na Ucrânia. A combinação de interesses divergentes reduziu a chance de um anúncio imediato, mas aumentou o peso político de qualquer gesto público ou frase fora do roteiro durante o encontro.

Encenação e anúncios econômicos

Ao longo da viagem, Trump também explorou a diplomacia como espetáculo. Na entrada do banquete da APEC, enquanto a banda tocava, ele parou por alguns segundos, virou-se para os jornalistas e ofereceu uma imagem calculada para as câmeras, em contraste com a postura mais discreta dos demais líderes.

O presidente americano ainda usou a passagem pela Ásia para anunciar vitórias comerciais com Tailândia e Filipinas. Mas os dois casos seguem com detalhes pendentes. A Casa Branca disse que com a Tailândia houve apenas uma “conclusão substancial”, enquanto Manila tratou o entendimento com Washington como cooperação econômica, sem termos completos divulgados.

Fast food, reencontros e bastidores da agenda

Em Manila, a visita de Trump também teve momentos inusitados. O presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., disse ter encomendado frango frito da rede Jollibee para Trump e sua equipe, num gesto que misturou política e cultura popular. Já o encontro com Imelda Marcos, ex-primeira-dama das Filipinas, chamou atenção pelo tom pessoal e pela longa relação entre as famílias.

Trump e Imelda se conhecem há décadas, e o breve cumprimento terminou com um beijo lançado da cadeira de rodas e uma troca de palavras amistosas. O episódio reforçou a forma como o presidente americano costuma combinar diplomacia, memória pessoal e espetáculo público em viagens ao exterior.

Riscos e preocupações com os próximos passos

Mesmo com a forte coreografia, a cúpula carrega riscos. Líderes europeus e ucranianos temiam que Trump tentasse costurar um entendimento com Putin sobre a guerra na Ucrânia sem alinhamento com aliados ocidentais. Taiwan também acompanhou o encontro com cautela, preocupada com qualquer movimento que possa encorajar pressão adicional da China sobre a ilha.

Com tanta expectativa e pouca previsibilidade, a reunião foi mais importante pelo simbolismo e pelas mensagens políticas do que por um resultado concreto. E, como mostra a trajetória de Trump na viagem, a diplomacia pode ser roteirizada — mas o comportamento do presidente nem sempre é. (reportagem ampliada com informações das agências Sputnik Brasil e Reuters)