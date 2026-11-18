Presidente dos EUA e líder russo trocaram aperto de mãos durante jantar da Apec; encontro trilateral está previsto para quinta-feira

Publicado em 18/11/2026 às 12:03

Alterado em 18/11/2026 às 12:03

Donald Trump e Vladimir Putin trocaram um aperto de mãos e conversaram brevemente durante o jantar de gala oferecido por Xi Jinping aos líderes presentes na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), em Shenzhen. Segundo a agência estatal russa Tass, os dois falaram por alguns instantes antes de Xi convidá-los para a foto oficial de grupo.

O encontro ocorre em um momento de atenção internacional para as relações entre Estados Unidos e Rússia, e antecede uma reunião trilateral marcada para esta quinta-feira (19), também em Shenzhen. Será a primeira vez que Trump e Putin se reúnem desde agosto de 2025, quando tiveram uma cúpula bilateral no Alasca para discutir a guerra na Ucrânia.

Expectativa para a reunião trilateral

A conversa no Alasca não produziu avanços concretos, e o conflito segue sem solução à vista, com possibilidade de completar cinco anos em fevereiro de 2027. Agora, a presença de Xi Jinping na agenda amplia o peso diplomático do encontro, já que a China busca reforçar sua projeção como interlocutora em temas globais sensíveis.

Antes de se encontrar com Trump, Putin se reuniu com Xi nesta quarta-feira e defendeu o aumento da cooperação entre as duas potências. A aproximação entre Moscou e Pequim ganhou força após as sanções ocidentais impostas à Rússia em razão da guerra na Ucrânia, o que tem aproximado ainda mais os dois países no cenário internacional.

China ganha protagonismo nas negociações

O jantar de gala e a foto com os três líderes reforçam o simbolismo da cúpula da Apec, que reúne chefes de Estado e de governo da região e de outras potências. Em meio a tensões geopolíticas, a China aproveita o evento para consolidar seu papel como centro de articulações diplomáticas entre rivais e parceiros estratégicos.

A reunião desta quinta-feira deve ser acompanhada de perto por governos e analistas, especialmente pelo impacto que uma nova aproximação entre Trump e Putin pode ter sobre a guerra na Ucrânia e sobre o equilíbrio geopolítico entre Estados Unidos, Rússia e China.