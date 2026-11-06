Brasileiros cruzam fronteira para acompanhar visita do Papa ao Uruguai

Grupo viajou até Paysandú para acompanhar a missa do papa durante sua primeira visita à América Latina

Publicado em 06/11/2026 às 12:44

Alterado em 06/11/2026 às 12:44

A viagem apostólica do papa Leão XIV ao Uruguai, iniciada nesta sexta-feira (6), levou grupos de brasileiros a atravessar a fronteira para acompanhar as celebrações. Como o Brasil ficou fora do roteiro da primeira visita do Pontífice à América Latina, peregrinos aproveitaram a proximidade com o país vizinho para participar da programação religiosa.

Entre os grupos está um de 46 pessoas da paróquia Santa Terezinha, de Campo Bom, na Diocese de Novo Hamburgo. Os fiéis seguiram por cerca de 900 quilômetros até Paysandú, cidade onde o papa celebrará uma missa neste sábado (7), às 10h, horário local, segundo informação divulgada pelo Vatican News.

Uma mobilização que nasceu da própria comunidade

De acordo com o vigário paroquial, padre Rafael Fernando Staudt, a viagem foi organizada a partir do interesse dos próprios integrantes da comunidade. Eles procuraram os padres para saber se haveria uma excursão para acompanhar a passagem do líder da Igreja Católica pelo Uruguai.

A escolha por Paysandú, em vez de Montevidéu, ocorreu justamente pela possibilidade de participar da celebração. Para alguns peregrinos, a experiência representa mais uma chance de ver de perto um papa, já que há quem tenha acompanhado Francisco e Bento XVI em outras ocasiões.

Outras dioceses gaúchas também organizam viagens

Segundo o sacerdote, outras dioceses e paróquias do Rio Grande do Sul também estão montando excursões para acompanhar a agenda de Leão XIV. Parte dos grupos segue para Paysandú, enquanto outros têm Montevidéu e Florida como destino.

Entre os peregrinos está Kellen Taís de Andrade Gomes, de 35 anos, técnica em saúde bucal e coordenadora dos Consagrados Marianos da paróquia Santa Terezinha. Ela cresceu em meio à devoção ao papa São João Paulo II e afirma que a oportunidade de acompanhar Leão XIV na região é rara, já que viajar ao Vaticano é uma realidade difícil para muita gente.

Agenda de Leão XIV no Uruguai

Leão XIV chega a Montevidéu nesta sexta-feira (6), por volta das 16h30, para participar de uma cerimônia oficial de boas-vindas na Plaza Independencia. No sábado (7), o papa celebra missa no Parque París Londres, em Paysandú, às 10h, e à noite preside uma vigília no Estádio Centenário, às 19h.

No domingo (8), a programação inclui missa na Catedral Basílica de Florida, também às 10h, antes da viagem do pontífice para a Argentina. A movimentação de fiéis brasileiros mostra como a visita ao Uruguai tem atraído peregrinos do Sul do Brasil em busca de uma experiência religiosa considerada única.