Lula se reunirá com papa Leão XIV no Vaticano

Encontro ocorrerá na próxima segunda, à margem de cúpula da FAO

Publicado em 11/10/2025 às 10:56

Alterado em 11/10/2025 às 10:56

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá com o papa Leão XIV no Vaticano, na próxima segunda-feira (13), no âmbito de uma viagem a Roma para participar de um fórum pelos 80 anos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), que tem sede na capital italiana.

De acordo com uma agenda divulgada neste sábado (11) pela Sala de Imprensa da Santa Sé, o encontro ocorrerá às 8h15 (horário local), no Palácio Apostólico. Essa será a primeira reunião entre Lula e o novo pontífice, que foi eleito como sucessor do papa Francisco em maio passado.

Em sua passagem por Roma, o presidente participará da abertura do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela FAO, e de uma reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome a Pobreza, iniciativa lançada durante a presidência brasileira no G20, em 2024.

O tema está em linha com a primeira exortação apostólica do papa Leão XIV, divulgada nesta semana e que faz um amplo chamado para enfrentar todas as formas de pobreza e desigualdades no mundo. (com Ansa)