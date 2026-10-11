Papa Leão XIV anuncia cirurgia para retirar nódulo no pulmão

O Papa Leão XIV informou neste domingo (11) que vai passar por uma cirurgia nos próximos dias para retirar um nódulo no pulmão. O anúncio foi feito aos fiéis que acompanhavam a oração do Angelus, na Praça São Pedro, no Vaticano.

Nódulo foi identificado em fase inicial

Segundo o pontífice, o problema foi detectado cedo e está bem localizado, o que levou os médicos a considerarem a intervenção como a melhor opção. Leão XIV afirmou que decidiu seguir a orientação da equipe médica e se submeter ao procedimento.

Em sua fala, o papa destacou que confia no acompanhamento dos especialistas e reforçou a importância da avaliação feita até aqui. A decisão, de acordo com o Vaticano, foi tomada com base na segurança e na oportunidade de tratar o nódulo antes que evoluísse.

Procedimento será no Hospital Gemelli

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, informou que a cirurgia está prevista para os primeiros dias da próxima semana, no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma. A unidade é tradicionalmente usada para atendimentos médicos de autoridades religiosas e já recebeu o pontífice em outras ocasiões.

A expectativa é de que a recuperação exija cerca de uma semana de internação após a operação. Até o momento, não foram divulgados novos detalhes sobre o quadro clínico, além da confirmação de que o nódulo foi descoberto em estágio inicial.

Papa agradece apoio dos fiéis

Ao encerrar a mensagem, Leão XIV agradeceu a proximidade espiritual dos fiéis e pediu orações. O pontífice afirmou: “Confio-me às suas orações! Bom domingo!”.

A manifestação reforçou o tom de tranquilidade adotado pelo Vaticano ao comunicar o procedimento. As informações divulgadas até agora indicam uma intervenção planejada, com acompanhamento médico já definido e recuperação monitorada no próprio hospital.





CNBB se solidariza: 'abraço afetuoso do Brasil'

A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou uma mensagem de solidariedade ao papa Leão XIV.



"Ao recebermos a notícia da intervenção cirúrgica à qual Vossa Santidade será submetido nos próximos dias, expressamos nossa proximidade fraterna, nosso afeto filial e nossa comunhão na oração", diz o texto.

A mensagem é assinada pelo arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB, cardeal Jaime Spengler, pelos vice-presidentes João Justino de Medeiros Silva e Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, arcebispos de Goiânia e de Olinda e Recife, respectivamente; e pelo secretário-geral Ricardo Hoepers, bispo auxiliar de Brasília.



"Acolhemos seu pedido de orações e nos unimos aos bispos, presbíteros, diáconos, consagrados e consagradas e a todo o povo de Deus no Brasil, suplicando ao Senhor que o sustente com sua paz, ilumine os profissionais responsáveis por seus cuidados e lhe conceda uma plena recuperação", acrescenta o texto.



A CNBB também pede a "intercessão" de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e cuja festa será celebrada nesta segunda-feira (12).

"Que Maria o acompanhe com sua ternura materna e o fortaleça na missão de confirmar os irmãos na fé e conduzir a Igreja nos caminhos da comunhão e da paz.

Santo Padre, receba o abraço afetuoso da Igreja no Brasil.

Permanecemos unidos a Vossa Santidade na fé, na esperança e na oração", conclui a mensagem. (com informações da Agência Brasil e da Ansa)