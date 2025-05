Alckmin presenteia papa Leão XIV com camisa do Santos

Vice-presidente visitou cardeais brasileiros no Vaticano

Publicado em 18/05/2025 às 08:30

Alterado em 18/05/2025 às 09:17

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, presenteou o papa Leão XIV no Vaticano com uma camisa do Santos.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o vice-mandatário aparece entregando uma sacola com o escudo do clube alvinegro ao arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as relações com os Estados e Organizações Internacionais da Santa Sé.

"Por seu intermédio [de Gallagher], entreguei uma camisa do Santos de presente à Sua Santidade. Afinal, o peixe é um símbolo cristão e um símbolo campeão", escreveu Alckmin.

O vice-mandatário, que foi acompanhado pela sua esposa e segunda-dama, Lu Alckmin, também se encontrou com cardeais brasileiros.

Alckmin está no Vaticano para representar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na cerimônia de posse do pontífice americano. (com Ansa)