Papa diz que confia brasileiros à 'intercessão' de Nossa Senhora Aparecida

Durante audiência no Vaticano, o pontífice lembrou a celebração da padroeira do Brasil e abençoou famílias brasileiras

Publicado em 07/10/2026 às 13:44

Alterado em 07/10/2026 às 13:45

O papa Leão XIV dedicou uma mensagem especial aos peregrinos do Brasil durante a audiência geral desta quarta-feira (7), no Vaticano. Em sua fala, ele lembrou que o país celebrará o dia de Nossa Senhora Aparecida na próxima segunda-feira (12).

“Uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, em especial aos grupos vindos do Brasil e de Portugal”, disse o líder da Igreja Católica diante de uma multidão de 32 mil fiéis reunidos na Praça São Pedro. A referência à padroeira brasileira marcou um momento de destaque na audiência.

Mensagem ao Brasil

Leão XIV afirmou que confiava todos os brasileiros e suas famílias à intercessão maternal de Nossa Senhora Aparecida. “Que Nossa Senhora vos proteja sempre”, acrescentou, ao dirigir a bênção aos visitantes presentes no Vaticano.

A menção ocorre às vésperas da celebração religiosa de 12 de outubro, data tradicionalmente associada à padroeira do Brasil. A fala reforçou a ligação simbólica entre o Vaticano e a devoção popular brasileira.

Repercussão no cenário político

Nos últimos dias, Nossa Senhora Aparecida também esteve no centro de debates políticos durante a reta final da campanha do primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil. O tema ganhou força após uma jornalista afirmar que setores evangélicos estariam articulados para retirar da santa o título de padroeira do país.

O senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL), ligado a igrejas neopentecostais, negou qualquer participação ou intenção nesse sentido e classificou os boatos como fake news. A controvérsia ampliou a atenção em torno do assunto, que já mobiliza fé e política no país.