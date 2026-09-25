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BRASIL

Flavio Bolsonaro, se eleito, pretende tirar de N.S. Aparecida o título de Padroeira do Brasil; Igreja Católica reage

Pastores evangélicos como Silas Malafaia e Valdomiro Santiago estariam por trás da iniciativa

Por JORNAL DO BRASIL
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Publicado em 25/09/2026 às 09:11

Alterado em 25/09/2026 às 09:26

O papa Leão XIV Foto: Ansa

Tags:

Aparecida

bolsonaro

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