BRASIL
Flavio Bolsonaro, se eleito, pretende tirar de N.S. Aparecida o título de Padroeira do Brasil; Igreja Católica reage
Pastores evangélicos como Silas Malafaia e Valdomiro Santiago estariam por trás da iniciativa
Por JORNAL DO BRASIL
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Publicado em 25/09/2026 às 09:11
Alterado em 25/09/2026 às 09:26
O papa Leão XIV Foto: Ansa
Saiu na GloboNews: Flavio Bolsonaro pretende retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil e Igreja Católica se movimenta contra sua vitória na eleição pic.twitter.com/vGR1XN8I8j— Flavio Florencio (@FlavioFlorenc85) September 25, 2026