Trump publica imagem de Ormuz como território americano

A provocação ocorre em meio ao impasse com o Irã e à disputa por uma das rotas mais estratégicas do comércio global

Publicado em 18/08/2026 às 10:44

Alterado em 18/08/2026 às 10:44

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nas redes sociais uma imagem em que o Estreito de Ormuz aparece como “território americano”. A montagem foi divulgada na Truth Social em meio ao impasse com o Irã sobre o fim da guerra entre os dois países e sobre a reabertura plena da rota para a navegação comercial.

Por que o estreito é tão estratégico

O Estreito de Ormuz é uma das passagens marítimas mais importantes do mundo, porque liga o Golfo Pérsico ao oceano e concentra o escoamento da produção de petróleo e gás natural da região. Antes do conflito, cerca de 20% do comércio global de petróleo passava por ali, o que explica o peso geopolítico da área.

Na imagem publicada por Trump, um círculo marca Ormuz sob a legenda “Novo território dos EUA”. Dias antes, o republicano já havia ameaçado declarar a passagem marítima como posse americana, uma medida que contraria o direito internacional e aumentou a pressão sobre as negociações diplomáticas.

Bloqueio, ataques e disputa diplomática

O estreito fica entre as costas do Irã e de Omã. Segundo Teerã, as conversas em andamento para garantir a navegação segura não envolvem os Estados Unidos. Após o conflito deflagrado por EUA e Israel contra o Irã, a República Islâmica passou a restringir a rota, com bloqueio, minas aquáticas e ataques com mísseis contra embarcações que desafiam a proibição.

Em resposta, forças americanas impuseram um bloqueio naval aos portos iranianos. O secretário de Estado Marco Rubio afirmou recentemente que o estreito está “aberto”, mas a declaração foi contestada pelo governo iraniano, que mantém sua versão de que a passagem segue sob forte tensão e sem normalidade para o tráfego comercial.