Petro denuncia suposta fraude na eleição da Colômbia

Presidente afirma que houve irregularidades na pré-contagem e cobra a conclusão do escrutínio antes da proclamação do vencedor

Publicado em 22/06/2026 às 18:57

Alterado em 22/06/2026 às 18:57

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, denunciou uma suposta fraude na eleição presidencial de domingo (21), após a divulgação da pré-contagem indicar vitória do opositor Abelardo De La Espriella. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que muitos formulários E-14 teriam sido alterados depois do envio e que registros de data, hora e hash teriam sido removidos para permitir modificações deliberadas.

Petro associou as supostas alterações aos escritórios dos irmãos Bautista, proprietários da Thomas Greg & Sons, empresa responsável por parte da contagem preliminar. Segundo ele, houve também indícios de problemas em votos no exterior, inclusive em um consulado que teria registrado mais votos do que eleitores inscritos.

Como funciona a apuração na Colômbia

Na Colômbia, o processo eleitoral ocorre em duas etapas. A pré-contagem é divulgada no próprio dia da votação, tem caráter informativo e não define o vencedor legalmente. Já o escrutínio é conduzido por juízes eleitorais, com fiscalização dos partidos, para conferir manualmente os formulários E-14 e consolidar o resultado oficial.

O registrador nacional, Hernán Penagos, defendeu o sistema e afirmou que a apuração oficial é feita com base em documentos físicos, não pela Registradoria. Segundo ele, as comissões eleitorais seguem trabalhando por zona e município para validar os votos e encerrar a contagem.

Resultado apertado e reação das campanhas

Pela pré-contagem, De La Espriella somou 49,66% dos votos válidos, contra 48,70% de Iván Cepeda, uma diferença de cerca de 250 mil votos. A eleição teve comparecimento de 63,6%, o maior já registrado no país, em um universo de 26,3 milhões de eleitores.

Cepeda, por sua vez, evitou falar em fraude e disse que sua campanha apresentou 57,1 mil reclamações, que deverão ser analisadas pelos juízes eleitorais. Ele afirmou que aguardará o resultado do escrutínio antes de reconhecer oficialmente o desfecho da disputa.

Observação internacional e histórico recente

O especialista em política colombiana Matheus Petrelli avaliou que as acusações de Petro são amplas e ainda precisam ser verificadas no escrutínio, etapa apropriada para apurar denúncias e eventuais irregularidades. Segundo ele, a tendência é que as contestações sejam resolvidas nessa fase.

A OEA pediu calma aos colombianos e destacou a importância de preservar as instituições enquanto a apuração continua. A União Europeia também deve divulgar seu balanço preliminar da eleição. Em 2022, o escrutínio chegou a alterar de forma relevante os resultados preliminares de eleições legislativas, o que reforça a atenção sobre a etapa final da contagem.