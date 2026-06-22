Abelardo De La Espriella vence eleição presidencial na Colômbia

Candidato de direita derrota Iván Cepeda em disputa apertada e promete mudanças na segurança, na economia e no tamanho do Estado

Publicado em 22/06/2026 às 08:46

Alterado em 22/06/2026 às 12:14

Abelardo De La Espriella, candidato de direita, venceu a eleição presidencial na Colômbia por uma margem estreita, segundo a contagem preliminar divulgada neste domingo (21). Com quase toda a apuração concluída, ele apareceu com 49,66% dos votos, enquanto Iván Cepeda ficou com 48,7%, diferença de cerca de 250 mil votos.

A disputa foi marcada por forte polarização e por promessas opostas para o futuro do país. De La Espriella apostou em uma plataforma centrada no combate ao crime, no fortalecimento da economia e na redução do tamanho do Estado, enquanto Cepeda defendia a continuidade das políticas implementadas pelo presidente Gustavo Petro.

Agenda de ruptura e apoio de Trump

Ao celebrar a vitória, De La Espriella agradeceu o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que já havia declarado publicamente sua preferência pelo candidato colombiano. O eleito também prometeu preservar algumas medidas sociais populares, como o aumento de 23% do salário mínimo, mas reforçou que pretende mudar a orientação geral do governo.

Entre suas principais propostas, estão o fim das negociações com rebeldes e grupos criminosos, a redução de impostos, o impulso ao setor de petróleo e gás e um corte de até 40% na estrutura do Estado. Ele afirmou que governará para todos os colombianos e respeitará os direitos de quem votou nele e de quem escolheu o adversário.

Desafios no Congresso e reação ao resultado

O novo presidente terá de lidar com um Congresso dividido e sem maioria clara, o que pode obrigá-lo a suavizar parte de suas propostas para aprovar medidas. O partido Pacto Histórico, de Cepeda, ficou com mais cadeiras tanto no Senado quanto na Câmara, embora sem controle absoluto das casas legislativas.

Cepeda disse que aguardará a verificação final da apuração e afirmou que sua campanha contesta os resultados de milhares de urnas. Enquanto isso, apoiadores de De La Espriella comemoraram em cidades como Bogotá, Medellín e Barranquilla, celebrando o que veem como uma mudança de rumo após anos de incerteza política e econômica.

Economia, segurança e escrutínio sobre o eleito

Além da pressão política, De La Espriella chega ao cargo com o desafio da dívida pública e com questionamentos sobre sua trajetória empresarial. Uma investigação local apontou que vários de seus negócios foram dissolvidos ou tiveram prejuízo em 2024, embora seu escritório de advocacia tenha sido o empreendimento mais lucrativo.

Apesar disso, importantes associações empresariais manifestaram apoio à vitória, sinalizando expectativa de um governo mais favorável ao setor produtivo. A eleição também teve alta participação popular, com mais de 26 milhões de votantes e um volume relevante de cédulas em branco, visto por muitos como voto de protesto.