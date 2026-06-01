Extrema direita e esquerda se enfrentarão em 2º turno na Colômbia

Petro contestou resultados ao citar ao menos '800 mil votos irregulares'

Publicado em 01/06/2026 às 09:40

Alterado em 01/06/2026 às 10:43

O candidato de extrema-direita Abelardo de la Espriella e o de esquerda Iván Cepeda disputarão o segundo turno das eleições presidenciais da Colômbia, marcado para 21 de junho.

No entanto, o atual chefe de Estado, Gustavo Petro, contestou o resultado, citando "irregularidades" em ao menos 800 mil votos.

A apuração das urnas do primeiro turno foi encerrada na noite de domingo (31), com De la Espriella com 43,74% das preferências contra 40,9% de Cepeda.

O candidato líder, apoiado pelo presidente americano, Donald Trump, já canta a vitória: "Vamos mudar a história da Colômbia para sempre. No segundo turno das eleições, derrotaremos a tirania e o absolutismo".

Inclusive, De la Espriella poderá contar com o apoio, em 21 de junho, da terceira colocada no primeiro turno, a conservadora Paloma Valencia, que obteve apenas 6% dos votos.

Já Cepeda fez jus à contestação de Petro sobre os números divulgados. De acordo com o mandatário de Bogotá, "a contagem do escrutínio não é vinculativa".

"Como presidente, não aceito os resultados eleitorais realizados pela empresa privada dos irmãos Bautista, porque os algoritmos do software de contagem foram modificados três vezes na última semana, adicionando 800 mil registros de pessoas que não constavam no censo oficial", disse Petro.

"O presidente da República [Petro] acaba de se pronunciar sobre uma discrepância que pretendemos investigar em relação ao censo eleitoral. E não se trata de uma discrepância qualquer: estamos falando de 850 mil pessoas. Queremos que a questão seja esclarecida", reforçou o candidato do governo.

De acordo com os resultados divulgados, mais de 406 mil eleitores votaram em branco enquanto mais de 245 mil anularam o voto no primeiro turno. (com Ansa)