Instável, Trump chama Lula de 'muito volátil' e diz que não liga para o presidente brasileiro

Em entrevista ao Axios, o presidente dos Estados Unidos elevou o tom contra Lula em meio à tensão entre os dois países

Publicado em 19/06/2026 às 17:32

Alterado em 19/06/2026 às 17:32

Donald Trump afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é uma pessoa “muito volátil” e disse que “não poderia se importar menos” com o líder brasileiro. A declaração foi dada em entrevista ao site norte-americano Axios e divulgada nesta sexta-feira (19). A notícia foi publicada no G1.

As falas surgem em um momento de tensão entre Estados Unidos e Brasil, após o governo norte-americano adotar um novo tarifaço contra produtos brasileiros e classificar as facções PCC e CV como grupos terroristas. O tom da entrevista reforça o desgaste na relação entre os dois países.

O que Trump disse sobre Lula

Questionado se era fã do presidente brasileiro, Trump afirmou que não pensa nele e voltou a criticá-lo. Segundo o republicano, Lula seria “muito volátil”, comentário que ele fez após mencionar que viu um discurso do brasileiro. Em outro trecho, Trump reforçou que não acompanha de perto o presidente do Brasil.

Na mesma entrevista, o presidente dos EUA também falou sobre líderes de outros países e disse que figuras que alcançam esse nível precisam ser inteligentes. Ele citou o premiê da Índia, Narendra Modi, e o presidente da China, Xi Jinping, como exemplos de lideranças fortes e estratégicas.

Encontro no G7 e relação com o Brasil

Na cúpula do G7, realizada nesta semana em Évian-les-Bains, na França, Trump e Lula se cumprimentaram brevemente na terça-feira (16). No dia seguinte, o norte-americano disse que conversou com o brasileiro, mas não revelou o teor do diálogo.

Trump ainda classificou o Brasil como um “país politicamente complicado”, ampliando o clima de atrito diplomático. A sequência de declarações mostra que, apesar do breve contato no G7, a relação entre os dois governos continua marcada por tensão e divergências.