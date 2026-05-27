Eduardo Bolsonaro mora em mansão no Texas, aponta reportagem

Intercept Brasil diz ter localizado a casa de luxo onde o ex-deputado vive nos Estados Unidos

Publicado em 27/05/2026 às 14:56

Alterado em 27/05/2026 às 20:10

Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal cassado pelo PL de São Paulo, estaria vivendo em uma casa de luxo avaliada em mais de R$ 6 milhões em Southlake, no Texas, segundo reportagem publicada pelo Intercept Brasil. O imóvel fica em uma das áreas mais ricas dos Estados Unidos e, de acordo com a apuração, oferece o que anúncios imobiliários descrevem como uma espécie de “vida de resort”.

A reportagem é assinada por Cecília Olliveira, Eduardo Goulart e Steven Monacelli. Nas imagens reproduzidas, a residência aparece com uma bandeira dos Estados Unidos na fachada, reforçando a imagem de um refúgio de alto padrão onde o ex-parlamentar vive desde que deixou o Brasil.

Detalhes do imóvel em Southlake

Segundo o Intercept, a casa tem quatro quartos, piscina, 424 metros quadrados de área construída e terreno de 1.366 metros quadrados. O imóvel também daria acesso a um clube com quadras de tênis e lagoa, além de ter sido anunciado para aluguel por cerca de US$ 5.950 mensais, ou aproximadamente R$ 30 mil.

A publicação afirma que a propriedade foi localizada a partir de registros públicos do Texas, dados comerciais de inteligência, cruzamento de postagens da família Bolsonaro nas redes sociais e apuração em campo. O endereço apontado fica na região metropolitana de Dallas-Fort Worth, em uma área conhecida pelo alto padrão de vida.

Como a reportagem identificou a residência

De acordo com o Intercept, o imóvel pertence ao Bunce Family Trust, fundo familiar privado registrado em nome de Christopher Bunce e Natalie Bunce. O veículo informa que tentou contato com os responsáveis pelo trust, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.

A esposa de Eduardo, Heloísa Bolsonaro, teria recebido a equipe na porta da casa e confirmado que a família morava no local, embora não tenha dado entrevista. A reportagem também diz que Eduardo acionou a polícia local após a visita de um repórter ao imóvel, mas a polícia de Southlake informou que não havia investigação aberta sobre o caso.

Eduardo Bolsonaro fora do Brasil

Eduardo Bolsonaro deixou o Brasil em 2025 e passou a morar nos Estados Unidos. Em dezembro do mesmo ano, a Mesa Diretora da Câmara declarou a perda do mandato por excesso de faltas, após o ex-deputado deixar de comparecer a um terço das sessões deliberativas da Casa.

O Intercept destaca ainda declarações públicas de Eduardo sobre sua situação financeira. Em live com Paulo Figueiredo, ele afirmou que se sustentava com “renda passiva” e mencionou ter recebido R$ 2 milhões de uma campanha feita por Jair Bolsonaro. A reportagem diz que tentou novo contato com ele nesta quarta-feira (27), mas não obteve resposta até a publicação.

O caso ocorre em meio a novas movimentações judiciais envolvendo a família, incluindo despachos de Alexandre de Moraes e discussões no Supremo Tribunal Federal. A permanência do clã Bolsonaro nos Estados Unidos tem sido acompanhada de perto por investigações e debates políticos no Brasil.