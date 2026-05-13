DERRETEU! 'Irmão, estou e estarei contigo sempre'

Candidatura de Flavio Bolsonaro sobe no telhado com a notícia da doação do banqueiro Vorcaro, de R$ 61 milhões, para bancar filme biográfico de Bolsonaro; voz de Flávio cobrando dinheiro ao banqueiro viraliza na internet

Publicado em 13/05/2026 às 18:35

Alterado em 13/05/2026 às 18:57

A direita está sem rumo e sem prumo, nesta quarta-feira (13), após a divulgação de notícias de Flavio Bolsonaro, candidato à Presidência da República, pedindo dinheiro ao banqueiro Vorcaro, do Banco Master, para produzir um filme biográfico sobre Jair Bolsonaro.

O banqueiro pagou cerca de R$ 61 milhões.

A reportagem do Intercept Brasil, mesmo portal que derreteu Sergio Moro com o escândalo da "Vaza Jato", publicou o áudio de WhatsApp em que o senador e pré-candidato a presidente cobra o dinheiro do banqueiro encalacrado, hoje preso pela Polícia Federal por crime de fraude financeira que causou prejuízos de R$ 47 bilhões ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC).



"Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abraços!", diz um trecho do áudio.

A reportagem apurou que o pagamento foi feito entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações.



Ainda segundo o Intercept, Flávio Bolsonaro negociava com Vorcaro um novo repasse, de US$ 24 milhões (na época equivalentes a cerca de R$ 134 milhões), mas o site não conseguiu verificar se o pagamento ocorreu. Entretanto, o Banco Master foi liquidado e Vorcaro foi preso antes que o cronograma de pagamentos do filme fosse concluído.



Também aparecem na matéria, como intermediários, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, o ex-ator Mario Frias, deputado federal (PL-SP), e ex-secretário da Cultura no governo Bolsonaro.



Em março, veio à tona que o cunhado de Vorcaro, o pastor Fabiano Zettel, havia feito uma doação de R$ 3 milhões para a campanha presidencial de Jair Bolsonaro (PL).



Flávio Bolsonaro foi procurado para esclarecer o financiamento do filme por Vorcaro: "'De onde você tirou essa informação? É mentira', falou, inicialmente. Em seguida, deu uma gargalhada e se retirou de onde concedia entrevista à imprensa, próximo ao Supremo Tribunal Federal, o STF — antes, o senador havia se reunido com o ministro Edson Fachin, presidente da corte", conta a reportagem.

Agora, no começo da noite, Flavio surgiu de cara pálida, falando em tom alto querendo inspirar assertividade, admitindo que pediu o dinheiro, sim, e querendo jogar a trapaça no colo do governo federal.

Não colou.

Em breve, novos capítulos.

(com Sputnik Brasil)