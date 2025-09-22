PGR denuncia Eduardo Bolsonaro por coação no processo que condenou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe

"A imputação é de que os denunciados articularam sucessivas ações voltadas a intervir nos processos judiciais para beneficiar Jair Messias Bolsonaro e o próprio Paulo Renato Figueiredo Filho", disse a nota da PGR

Publicado em 22/09/2025 às 15:55

Alterado em 22/09/2025 às 15:58

.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, denunciou nesta segunda-feira (22) ao Supremo Tribunal Federal (STF) o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por coação no processo que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro à condenação por tentativa de golpe de Estado, segundo comunicado da PGR.

Gonet também acusou criminalmente o blogueiro Paulo Figueiredo Filho, neto do ex-presidente militar João Batista Figueiredo.

"A imputação é de que os denunciados articularam sucessivas ações voltadas a intervir nos processos judiciais para beneficiar Jair Messias Bolsonaro e o próprio Paulo Renato Figueiredo Filho", disse a nota da PGR.

"O documento aponta acervo probatório, composto por declarações públicas dos próprios denunciados em suas redes sociais, bem como por dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos no âmbito de medidas cautelares autorizadas pelo STF", destacou a comunicação.

Procurados, Eduardo Bolsonaro e Figueiredo não responderam imediatamente.

Tanto Eduardo quanto Figueiredo são acusados de articular, a partir dos Estados Unidos, sanções a ministros do STF e outras pessoas próximas para pressionar contra o avanço do processo que acarretou a condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão.

Bolsonaro teve prisão domiciliar decretada no fim do mês passado pelo ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, que entendeu que o ex-presidente descumpriu reiteradamente medidas cautelares impostas a ele. (com Reuters)