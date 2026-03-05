Banco Master: Zettel depositou 'R$ 3 milhões direto na conta do Bolsonaro', diz Valdemar

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Publicado em 03/03/2026 às 07:52

Alterado em 05/03/2026 às 08:32

Por Diego Feijó de Abreu - O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, confirmou em entrevista que o empresário Fabiano Zettel, citado como cunhado de Daniel Vorcaro (Banco Master), “deu 3 milhões na campanha do Bolsonaro” em 2022. A fala reforça a informação já publicada pela Fórum, que revelou a doação de R$ 3 milhões vinculada ao entorno do Banco Master durante a campanha presidencial.

Valdemar foi questionado sobre o caso Banco Master e sobre o fato de figuras da direita, inclusive dentro do PL, evitarem se expor publicamente sobre o tema. No trecho, o dirigente tenta responder ao argumento de que o doador teria sido “o maior” financiador e diz que o rótulo se explica pelo valor depositado na campanha de Bolsonaro.

'Quando eles falam que ele foi o maior doador, é porque ele deu 3 milhões na campanha do Bolsonaro, deu diretamente na conta do Bolsonaro. Na conta do partido também entrava dinheiro. E nós tivemos até doações de 7 milhões de uma pessoa só', declarou.

O que a fala de Valdemar crava e o que ela tenta puxar junto

A frase central é objetiva: Valdemar confirma a doação de R$ 3 milhões para a campanha de Jair Bolsonaro.

Mas, ao emendar que “na conta do partido também entrava dinheiro”, ele adiciona um segundo elemento que amplia o alcance político do assunto: não fala apenas de repasse para a campanha presidencial, e sim de entrada de recursos no próprio PL.

Na prática, Valdemar faz algo que o PL vinha evitando: dá a cara para reafirmar um repasse associado ao núcleo do caso Banco Master. E faz isso num momento em que o assunto voltou a pressionar o partido e seus aliados, com o tema circulando de forma pesada nas redes e no debate público.

O trecho também expõe um movimento defensivo: o dirigente tenta enquadrar o assunto como “doação de campanha”, mas acaba admitindo, na mesma resposta, que houve dinheiro no partido, uma linha que pode render novos desdobramentos e novas cobranças.