Itamaraty pede ajuda do Egito para resgatar brasileiros 'são e salvos' em Gaza

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, conversou por telefone com o chanceler do Egito, Sameh Shoukry, em busca de apoio do país africano para evacuar os 25 brasileiros que até o momento solicitaram ajuda para deixar Gaza – região da Palestina governada pelo Hamas e bombardeada por Israel.

A principal alternativa em estudo até o momento envolve a passagem de Rafah, na fronteira entre Gaza e Egito, e única rota de fuga que não está sob controle israelense. Entretanto, em meio aos ataques das Forças de Defesa de Israel (FDI), o ponto está fechado desde terça-feira (10).

"Creio que será a saída para evacuar os brasileiros que se encontram nessa região conflagrada e correndo risco. Dessa forma, estarão sãos e salvos no território egípcio. Estamos trabalhando, portanto, para conseguir informar ao governo egípcio da documentação e do horário, dia e horário em que o ônibus passaria", afirmou o ministro Mauro Vieira (veja vídeo acima).

De acordo com o Itamaraty, o Egito se comprometeu a ajudar o Brasil na operação, mas destacou que ainda é preciso haver coordenação com todos os governos envolvidos, especialmente o Hamas, que tem autoridade sob o território.

A Representação do Brasil em Ramala, responsável por coordenar a missão de retirada do grupo, está em contato com essas pessoas e já possui um mapeamento de como será feita a rota de saída a partir da confirmação de todos os lados necessários. Ramala é um terrirtório palestino localizado na Cisjordânia e controloado pela Autoridade Nacional Palestiniana (ANP), que é rival do Hamas.

Situação dramática

Dois brasileiros que moram em Gaza contaram sobre a situação dramática provocada pelo conflito. Shahd, de 18 anos, daria uma entrevista ao Encontro, mas precisou evacuar sua casa diante de avisos de bombas.

"Eles vão atacar nossa casa, mandaram um aviso agora. Estamos todos saindo", escreveu Shahd.

O outro brasileiro é o paulistano Hassan, que está em Gaza há 10 dias visitando familiares. Acompanhado dos filhos, ele falou do terror que está vivendo:

"Já mudamos de local três vezes. Um bombardeio aconteceu perto da casa onde estávamos. Nossa esperança é o resgate pelo governo brasileiro", contou ele.