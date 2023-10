Brasil terá que negociar diretamente com Hamas para retirar 25 brasileiros de Gaza

O Brasil terá que negociar diretamente com o Hamas, grupo armado que controla as fronteiras da Faixa de Gaza, para retirar 25 brasileiros que já manifestaram o interesse de deixar a região. No total, mais de dois mil brasileiros, entre os moradores de Israel e da Palestina, já pediram repatriação desde o início do conflito, no sábado passado (7). A informação é do jornalista César Tralli.

De acordo com a reportagem, fontes do Itamaraty afirmam que não há como negociar com a Autoridade Nacional Palestina (ANP), que governa as 11 áreas administrativas da Cisjordânia, pois quem manda de fato na zona de conflito é o Hamas.

Os brasileiros que querem deixar a Faixa de Gaza fizeram chegar essa intenção a membros da diplomacia brasileira em Ramallah, sede administrativa da ANP, e também no Egito, um dos principais inimigos do Hamas. A estimativa é de que 6 mil brasileiros vivam nas cinco cidades da Faixa de Gaza: "Gaza do Norte, Gaza, Deir al-Balah, Khan Yunis e Rafah.

O plano, ainda segundo Tralli, é tirar os brasileiros de Gaza pela fronteira com Egito. Segundo apurou o blog da Andréia Sadi, a retirada de brasileiros pela passagem na fronteira de Gaza com o Egito - que tem cerca de 7 quilômetros de distância - é arriscada em meio à guerra. Se acordado com as autoridades egípcias, a evacuação terá de acontecer por terra.

Tudo isso depende do avanço das conversações com o Hamas. Membros do Ministério das Relações Exteriores, em Israel e no Egito, trabalham neste sentido.

Repatriação

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) chegou em Tel Aviv, em Israel, às 9h41 desta terça-feira (10), como um esforço para repatriar brasileiros que manifestaram interesse em retornar ao Brasil. A decolagem de volta ao Brasil deve ocorrer por volta das 12h, e o avião segue diretamente para Brasília. O pouso no Brasil está programado para 1h (horário de Brasília) da quarta-feira (11).

O modelo da aeronave tem capacidade para transportar até 238 passageiros, de acordo com a FAB. Sobre a primeira leva de brasileiros que sairão de Tel Aviv nesta terça, a prioridade está sendo para turistas, pois eles não têm família, casa ou endereço em território israelense. A lista ainda está sendo definida.

O Itamaraty recomendou que todos que possuam passagens aéreas, ou que possam comprá-las, embarquem em voos comerciais do aeroporto Ben-Gurion, o maior aeroporto internacional de Israel, para liberarem assentos nas aeronaves da FAB. Cerca de 14 mil brasileiros vivem em Israel, sendo que a maioria está fora da área de conflito.

Mais aeronaves

A segunda aeronave KC-30 decolou de Brasília na segunda-feira (9) às 16h20 – levando também cinco médicos, dois enfermeiros e um psicólogo – para auxiliar no resgate em Israel, em ação batizada de Operação Voltando em Paz. A aeronave está a caminho com previsão de 11h30 de voo, informou a FAB.

Na missão, estarão disponíveis ainda outro KC-30, 02 KC-390 e 02 VC-2, totalizando 06 aeronaves.