‘Final se ganha!’

Publicado em 03/02/2025 às 11:51

Alterado em 03/02/2025 às 11:58

.

O Flamengo é tetracampeão da Copa Super 8! Em jogo disputado no sábado (1º), na Arena UniBH, o time rubro-negro cresceu nos momentos decisivos e venceu o KTO Minas por 64 a 61. A vitória garantiu ao Flamengo uma vaga na próxima edição da Basketball Champions League Américas (BCLA) e traz tranquilidade para o restante da temporada.



O título coroa a excelente campanha da equipe, que superou seus arquirrivais R10 Score Vasco da Gama (92 a 73 – com um grande asterisco aqui, lembra?, Sesi-Franca (103 a 72 – veja aqui) e, por fim, venceu o KTO Minas, líder do atual NBB de ponta a ponta e dono de um dos melhores projetos de basquete no Brasil. Uma conquista de um time que demonstrou maturidade: pode até não ter tido uma atuação exuberante, mas soube crescer nos momentos decisivos e superar os mais complicados da final.



A partida final, curiosamente, foi muito semelhante à semifinal entre KTO Minas e Brasília. A defesa foi a tônica dos dois times. Mas, para azar do Minas, do outro lado estava um adversário mais experiente, que soube ser frio nos momentos decisivos. Como já mencionado, no início do jogo, as defesas prevaleceram sobre os ataques. O Flamengo arremessou apenas 28% de quadra (2/6 nos arremessos de dois pontos, 1/6 nas bolas de três e 3/6 nos lances livres), fechando o primeiro quarto com apenas 10 pontos – uma marca baixa para um dos melhores ataques do NBB. O Minas, no entanto, não soube aproveitar e também teve uma pontuação baixa, encerrando o período com 13 pontos.



No segundo quarto, o "fantasma da lei do ex" pairou sobre o Flamengo. O ex-rubro-negro Scott Machado foi praticamente o ataque do Minas, marcando 9 dos 17 pontos da equipe no período, enquanto o Flamengo ainda patinava no ataque, especialmente nas bolas de três. Machado, inclusive, declarou em entrevista no intervalo: “O importante é ajudar o time e jogar por onde me quiserem”.

Melhores momentos da final do Super 8 – 2025

O terceiro período parece ser o momento em que a comissão técnica do Flamengo "liga o turbo" da equipe. Com Alexey Borges (MVP do campeonato) comandando as ações, Ruan Miranda como foco do ataque e a ajuda providencial da frieza de Franco Balbi e do atleticismo de Jordan Williams, o Flamengo começou a pontuar e a aumentar a pressão sobre o time da casa. Estranhamente, o técnico do Minas, Léo Costa, não colocou Scott Machado de volta em quadra. O Flamengo, sem se preocupar com isso, aproveitou para converter bolas de três cruciais com Jordan Williams e Franco Balbi, esfriando o time do Minas. Com maior eficiência ofensiva e uma defesa sufocante, a equipe soube fechar o jogo com Ruan indo ao perímetro para marcar o perigoso armador argentino Baralle e garantindo, no rebote, a emocionante vitória por 64 a 61.



Destaques do Flamengo:

Alexey Borges – 10 pontos e 10 assistências

Ruan Miranda – 14 pontos e 6 rebotes

Franco Balbi – 10 pontos





O time do Flamengo comemora o tetracampeonato da Copa Super 8 Foto: Yuri Reuters/LNB

No final, uma explosão de felicidade no banco rubro-negro. O Flamengo venceu o Super 8 no ano passado, mas em um caminho mais "tranquilo" (vitória sobre a Unifacisa na final – relembre aqui), diferente desta edição. O renovado Flamengo demonstrou maturidade e uma base sólida em Alexey e Ruan para a construção de uma nova história no basquete nacional.



Para encerrar, o comandante da equipe, Gustavo De Conti, foi perfeito em suas palavras na entrevista pós-jogo: “Final não se joga. Final se ganha.” O Flamengo teve três finais na última semana – e venceu todas as três.

Exatamente o que a torcida quer.