Final definida - Super 8

Publicado em 31/01/2025 às 17:22

Alterado em 31/01/2025 às 18:02

Shaq Johnson Sr. foi o cestinha do Flamengo com 18 pontos contra o Franca Foto: Adriano Fontes / CRF

Definidos os finalistas para a edição 2025 da Copa Super 8. KTO Minas e Flamengo se enfrentam nesse sábado (1º), às 17h, em Belo Horizonte, na competição que garante vaga na próxima Basketball Champions League Américas (BCLA). Os dois primeiros colocados na temporada regular confirmaram a passagem em vitórias ocorridas nas últimas terça (28) e quarta (29).

O KTO Minas suou para vencer a boa defesa do Brasília e deu um susto na sua torcida presente na Arena UniBH. O final foi emocionante. O Brasília, do técnico Dedé Barbosa e do armador Cook, tinha 7 pontos de vantagem sobre o Minas quando o cronômetro marcava 3:50 no derradeiro quarto período. Foi aí que o armador Baralle tomou conta do jogo. O jogador foi fundamental na virada nos minutos finais e selou a vitória com uma jogada de infiltração com bandeja sensacional.

Na quarta (29), a expectativa era alta para Flamengo e Franca. Os dois primeiros quartos foram paralelos, até a volta do intervalo. O time do Flamengo voltou com uma intensidade absurda. O Franca parecia assustado, assim como o carioca com o alerta sonoro que a prefeitura do Rio acionou antes do jogo. O Flamengo atacou intensamente sob a batuta do armador Alexey Borges (13 pontos e 10 assistências), e teve Shaq Johnson (18 pontos) e Ruan (17 pontos) fundamentais para o imponente placar de 103 a 72. Para o Flamengo, uma vitória para exorcizar os fantasmas da final do NBB do ano passado. Fica para o Franca a esperança de dias melhores, já que Lucas Dias, Hetts e Didi estão voltando de lesão e podem chegar mais “inteiros” nos playoffs.

Agora é a final. O Minas é o favorito pelo basquete que o time tem jogado, pelos excelentes Baralle e Montero e pelo fato de jogar em casa. Já o Flamengo, conta com a boa atuação do time contra Franca e a estranha tradição de que os títulos mais importantes conquistados pelo técnico Gustavo De Conti, pelo Flamengo, tenham ocorrido fora dos seus domínios. A final terá transmissão do Sportv, Flatv+, Youtube da Liga Nacional de basquete e serviço de streaming Basquet+.

Liga Nacional de basquete lançou (Link aqui) nota sobre os acontecimentos do jogo entre Flamengo e Vasco. A nota é uma justa prestação de contas pública e endereça a questão do árbitro ao celular durante a pausa do jogo. O importante mesmo serão as ações tomadas a partir de agora. Afinal, teremos Flamengo e Vasco no dia 27 de março…

ERRAMOS: No texto sobre o jogo entre Flamengo e Vasco, publicamos que o jogo ficou paralisado por 20 minutos depois da saída de Eugeniuz e o técnico Léo Figueiró. Na verdade, foram 40 minutos.