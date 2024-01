‘Super Semana’

Começa essa semana um dos melhores campeonatos disputados no Brasil. A Copa Super 8, organizada pela Liga Nacional de Basquete, entrega tudo que o amante do basquete gosta: jogos eliminatórios, curtíssima duração e disputas acirradas com os melhores times do campeonato. Enquanto a NBA patina com seu torneio da temporada regular, o NBB vence de lavada quando falamos de torneio durante a temporada.

Chaveamento Copa Super 8 Reprodução

Para quem ainda não conhece a Copa Super 8, explicamos aqui: os 8 primeiros colocados do primeiro turno do NBB disputam, durante uma semana, um torneio eliminatório que dá ao vencedor uma vaga direta na BasketBall Champions League Américas (BCLA). Se fizermos uma analogia com o futebol, é como uma Super Copa do Brasil, só que com os 8 primeiros do Brasileirão. Mesmo com um NBB pegando fogo e imprevisível, tivemos meio que uma confirmação de todos os participantes dessa edição. Participam este ano da Copa Super 8: Minas, Franca, Flamengo, R10 Score Vasco da Gama, Paulistano, Bauru, Unifacisa e Fortaleza.

Tem só um pequeno asterisco. Devido ao imbroglio entre a CBB e a LNB (leia aqui), a vaga para a BCLA ainda precisa de confirmação. Conforme entrevista publicada com o presidente da Liga Nacional de basquete, Rodrigo Franco Montoro, aqui neste espaço (leia aqui), já existem conversas ocorrendo entre as duas entidades do basquete nacional para garantir a vaga ao vencedor do Super 8.

O R10 Score Vasco da Gama conta com Marquinhos para surpreender Foto: Mauricio Almeida/Vasco da Gama

Vamos ao que interessa, agora. Estes são os nossos palpites para a Copa Super 8:

27 de janeiro, sábado

Sesi Franca vs. Unifacisa - Depois de uma série de playoffs no ano passado, de tirar o folego, os dois times se encontram novamente em uma situação de “perdeu vai para casa”. O Franca, apesar de ter perdido Georginho e Lucas Mariano nesta temporada, tem o melhor jogador em atividade no basquete nacional, Lucas Dias, e joga em casa. Isso sempre conta em torneio como esse. A Unifacisa, do excelente técnico César Guidetti, pode dar neste Super 8 um próximo passo para que o projeto da Unifacisa se torne, além de muito bem estruturado e competente, uma força esportiva no basquete nacional. Se o time de Trevor Gaskins finalmente vencer o Franca, a Unifacisa se firma de vez como um dos candidatos a vencer não só o Super 8, mas o NBB.

Palpite: Sesi Franca

Horário: 17h10 Transmissão: Canal Oficial Youtube NBB e TV Cultura

Minas vs. Fortaleza - O Minas entra no Super 8 para confirmar que é o melhor time na atualidade. O técnico Léo Costa vem fazendo um excelente trabalho com a equipe e lidera o NBB. Se faltam nomes estelares, como na temporada passada com Shaq Johnson, o conjunto e entrosamento fazem toda a diferença. Tudo isso comandado em quadra por um eficiente Fuzaro (+11 de eficiência no NBB) faz com que os mineiros sejam os favoritos à moda mineira: discretamente. Seu adversário, o Fortaleza, começou muito bem com o NBB. foram 8 vitórias consecutivas, até uma pequena queda a partir do último dezembro. Isso faz com que o Fortaleza seja um adversário perigosíssimo, já que mostrou que tem talentos para voos mais altos e é franco atirador contra o Minas. O técnico Espiga vai tentar usar isso para tentar vencer o favorito Minas.

Palpite: Minas

Horário: 19h - Transmissão Canal GOAT, Canal Oficial Youtube NBB e UOL

O Flamengo de Balbi encara o Bauru no domingo Foto: Paula Reis / CRF

28 de janeiro, domingo

R10 Score Vasco da Gama vs. Paulistano - O time sensação do NBB conta sua fanática torcida para lotar São Januário nesta partida. O R10 Score Vasco da Gama, de Marquinhos, Eugeniuz e Cauê, vem embalado para aquele que pode ser o primeiro grande triunfo do time da Colina após a volta à elite do basquete nacional. Por que tamanho otimismo? O técnico Léo Figueró tem um belo histórico recente quando comandava o Botafogo, de conseguir resultados expressivos com um elenco curto, porém muito focado. Isso ocorreu em 2019, na vitória do Botafogo pela SulAmericana (virada em cima do Corinthians) e a virada de 3 a 2 sobre o Pinheiros nos playoffs daquele ano. O Super 8 pode ser o cimento definitivo que pode solidificar de vez o projeto do Vasco de basquete. Não será fácil. O Paulistano tem um dos melhores técnicos do Brasil à frente. Demetrius sabe tirar o melhor de seus jogadores e vende caríssimo suas derrotas. Pelo que está em jogo e o adversário, cabe aqui aos vascaínos comparecer no ginásio de São Januário e empurrar o time. Ingressos aqui.

Palpite: R10 Score Vasco da Gama

Horário : 11h - Transmissão Sportv



Flamengo vs. Bauru - O Flamengo quer voltar ao caminho dos títulos, e nada como o Super 8 para iniciar essa jornada. E o momento parece favorável a isso. Depois de vencer bem os complicados jogos da BCLA na janela uruguaia (relembre aqui), e os seus compromissos contra os times do sul pela NBB (vitória sobre o Caxias 105 a 62 e vitória sobre o União Corinthians 89 a 71), o Fla espera utilizar o Super 8 para dizer aos adversários que o campeão realmente voltou. Para isso ele conta com Gabriel Jaú, seu atual cestinha (com 14 pontos), a defesa incansável de Gui Deodato e a experiência e capacidade de decidir de Franco Balbi. Só fica a dúvida: durante a temporada regular do NBB, essa atual formação do Fla mostra resiliência e capacidade de se recuperar rápido. Será que consegue repetir isso em um torneio eliminatório?



Do outro lado da quadra, o adversário também está em um bom momento. Diria que o melhor momento do Bauru depois de muito tempo. O time de Alex Brabo conta com a excelente fase do pivô Anderson Rodrigues (15.2 pontos e 6.2 rebotes na temporada) para infernizar o garrafão do Fla. Olho vivo no armador Brite. Devon Scott e Balbi terão um dia complicado para marcar Rodrigues e Brite, e se o Fla perder um dos dois por longos períodos por faltas, pode ser a janela que os Bauruenses precisam.

O jogo é difícil e o Fla precisa de sua torcida presente no Maracanãzinho. O link para compra de ingressos é esse aqui.



Palpite: Flamengo

Horário: 16h. Transmissão: Sportv e FlaTV+

Você encontra esses palpites também em áudio neste link.