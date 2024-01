Sabe aquele pique que começa lento a vai acelerando até se tornar uma força de impulso capaz de levar mais longe? Em inglês, essa ação se chama “momentum”. Nessa última semana, os três times cariocas tiveram resultados que podem gerar esse “momentum” para alçar voos mais altos ou corrigir alguma rota.

Vamos começar pelo Flamengo, que soube muito bem aproveitar a janela Uruguaia do seu grupo pela Basketball Champion League, a BCLA. Ao chegar no Uruguai para encarar os seus rivais, o Boca Juniors e a Hebraica, o momento não estava tão favorável para os comandados por Gustavo De Conti. O Flamengo vinha de duas derrotas no NBB, a primeira para o Minas, por 86 a 78, e a outra para o Pato Basquete, por 97 a 91 na prorrogação. O desgaste do time preocupava, já que depois de encarar Minas e Pato fora de casa o Fla tinha que ganhar dois jogos seguidos para não ter que decidir sua continuidade na BCLA, na Argentina. O primeiro adversário foi o Boca Juniors, dos veteranos Mata, Vildoza e Fillipo. O Flamengo sofreu com o trio na partida disputada no Rio (tudo sobre esse jogo, aqui). Se o jogo não foi um primor, nenhum dos times conseguiu marcar 20 pontos em cada quarto, e o aproveitamento de 3 pontos foi medíocre (3/24 do Flamengo), pelo menos o Flamengo mostrou uma excelente faceta durante a partida. O contrário do que aconteceu por aqui, a catimba argentina não funcionou desta vez. O Fla soube manter os nervos no lugar e conseguiu uma vitória importante por 65 a 62. Os melhores momentos da partida estão aqui.

O segundo jogo desta janela foi contra o time da casa, o Hebraica Macabi. Apesar de jogar em casa, o Flamengo encontrou quase um campo neutro, já que o ginásio Palácio Peñarol se encontrava vazio. Problema da Hebraica, e não do Fla que teve mais um belo terceiro período nesta temporada e fechou muito bem a janela com uma vitória bem construída, por 78 a 65. Os melhores momentos estão aqui. Para passar de fase na BCLA, se o Fla vencer uma das duas partidas na janela argentina de seu grupo, nos dias 10 e 11 de fevereiro, já está garantido na próxima fase. A boa participação na BCLA faz com que o Flamengo chegue bem motivado para os dois jogos que tem esta semana pelo NBB, contra o Caxias, nesta terça (23) às 20h, e o União Corinthians, na quinta (25), também às 20h. Ambos os jogos no Maracanãzinho, com transmissão da Flatv. Os ingressos estão à venda neste link. Se vencer os dois jogos, o Fla chega no Super 8 com um momento excelente! Falaremos mais sobre a Copa Super 8 no próximo sábado (27).

Matheusinho foi destaque do Botafogo contra o União Corinthians Foto: Wallace Lima

Se o rubro-negro teve uma boa passagem, o Botafogo teve a faca e o queijo na mão para sair com duas vitórias sobre os times do sul, Caxias e União Corinthians, mas ficou por detalhes. Um pequeno parêntese aqui: o time do Botafogo ainda está em formação. Jogadores como Hobson chegaram agora para completar o elenco. Com isso o entrosamento ainda não está afinado. Para piorar, o cestinha do NBB, Thornton, estava suspenso. Em um time com rotação curta, fica complicado. Se não tem entrosamento, uma coisa a torcida não pode reclamar sobre o time do Botafogo: a raça e a entrega. Esse elenco do Botafogo não desiste, e acaba os jogos extenuado pela entrega em quadra. No primeiro jogo da semana passada, contra o Caxias, disputado na quinta-feira (18), no ginásio Oscar Zelayla, do Fogão, o Botafogo começou muito bem. Com Hobson e Jamaal comandando as ações, o Botafogo fez um excelente primeiro quarto, 24 a 12. Porém, o Caxias é um time resiliente. De pouco em pouco, explorando principalmente o garrafão alvinegro, o Caxias virou no terceiro período e não largou mais a liderança. No quarto período, o Botafogo parecia extenuado, pela intensidade do time nos dois primeiros quartos e o forte calor que faz no Rio de Janeiro. Resultado: vitória para Caxias por 82 a 76.

A crueldade maior aconteceu no sábado, na partida com União Corinthians. Com a volta de Thornton, novamente o Botafogo começou melhor e parecia ter o jogo mais sob controle. A partida parecia decidida quando Matheusinho, melhor em quadra, com 15 pontos, incendiou o ginásio Oscar Zelaya com duas cestas de 3 que colocaram o Fogão na frente por 72 a 61, faltando 06:19 no último período. Neste momento, o técnico Rodrigo Silva, do União Corinthians, pediu tempo. Essa parada e uma falta técnica atribuída a Matheusinho, muito mal marcada pela arbitragem, desestabilizaram o time do Botafogo, que acabou cometendo erros básicos no fim da partida. Placar final ficou 78 a 77 para o União Corinthians. As derrotas foram bastantes doídas para as pretensões de playoff do Botafogo. Mas, cabe ressaltar que o time ainda está se entrosando e tem espaço para crescer. Faltam realmente algumas vitórias para finalmente alcançar o “momentum”.

Cauê é o termômetro do R10 Score Vasco da Gama Foto: Mauricio Almeida/Vasco da Gama

Quem está em um ótimo momento é o R10 Score Vasco da Gama. Na semana passada, foram mais duas vitórias para o quarto colocado no NBB. O time do técnico Léo Figueiró venceu o perigoso time do Pato Basquete por 76 a 67, na última segunda (15), nos domínios do adversário, e no sábado, despachou o Caxias. O destaque da partida foi Marquinhos, com 21 pontos, e novamente Cauê foi o termômetro da equipe, com 11 pontos e 6 assistências. A vitória de 78 a 73 foi confirmada nos últimos momentos da partida, o que levou os vascaínos ao delírio. Para fechar o fim de semana, Ontem, segunda-feira (22) Marquinhos fez chover em São Januário. Foram 32 pontos e mais uma vitória, desta vez sobre o União Corinthians, 89 a 77. O R10 Score Vasco da Gama, hoje, é um dos times mais perigosos do NBB, e pode (e vai) fazer barulho na Copa Super 8. Momentum total para o Vasco.