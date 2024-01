Virtuoso defeito

A sabedoria popular diz que sua maior qualidade pode virar rapidamente seu maior defeito. Nesta janela da BasketBall Champioship League Américas, BCLA, que ocorreu na última semana no Rio de Janeiro, o time de basquete do Flamengo mostrou que a frase acima se aplica perfeitamente às duas partidas disputadas.

Vamos voltar ao primeiro jogo, disputado no Maracanãzinho na última quarta (13) contra o time Uruguaio Hebraica Macabi. A partida foi emocionante do começo ao fim. Com a juventude (guarde esta informação) de Gabriel Jaú, que jogou uma partidaça com 27 pontos e 10 rebotes, e a defesa certeira do Gui Deodato (21 pontos), que conseguiu uma roubada decisiva na prorrogação, o time da Gávea conseguiu vencer a Hebraica por 92 a 87. Longe de ser um jogo fácil, o time Uruguaio tem um elenco montado de forma bem consistente para times sul-americanos. Ou seja, aquele trio que sempre complica o Flamengo. O primeiro vértice é de um pontuador americano, papel desempenhado pelo ala Jordan Williams (15 pontos na noite),o segundo por um pivô “pesado”, Franklin Hassel, e a base é sempre um excelente armador. Essa última posição é de Luciano Parodi, ex-Corinthians, Franca e Minas. Mesmo com dificuldade, a juventude (olha ela aí) do Flamengo fez a diferença. O time uruguaio cansou nos últimos quartos e chegou com o tanque na reserva para a prorrogação. Vitória garantida, e agora restava o Flamengo pegar o Boca Juniors na sexta-feira.

Mesmo com o jogo às 21h10 de uma sexta-feira, desta vez o marketing do Flamengo funcionou muito bem. O Maracanãzinho pulsava na sexta com a torcida do Fla entoando músicas de apoio, bandeiras tremulavam e instrumentos musicais ditavam o ritmo das arquibancadas. O adversário argentino era meio que o oposto do Fla. Composto de veteranos como Marcos Mata, Carlos Schattmann e Mainoldi, o time da Bombonera chegou frio para o jogo e, mesmo com todo o ambiente fora de quadra, saiu para o intervalo perdendo por apenas 2 pontos (40 a 38 para o Flamengo).

Jaú em ação contra o Boca Foto: Paula Reis:Flamengo

No terceiro período, a experiência e a catimba falaram mais alto. Os argentinos tinham dois alvos: Didi e Jaú. Para infernizar Didi, Defelippo fez de tudo, até se enroscar com o ala do Flamengo em quadra atrapalhando a continuação da jogada. Já a tática para Jaú foi à conta-gotas. A partir do segundo quarto, os argentinos começaram a reclamar que o jovem ala utilizava o cotovelo em cada jogada. Nas primeiras vezes, a arbitragem ignorou. Chegou o final do segundo período e cada jogada de Jaú era contestada, e marcada falta. Com isso, o melhor jogador do Flamengo nesta temporada saiu cedo no último quarto, com 5 faltas e apenas 9 pontos. Quando o jogo marcava 5 minutos e 29 segundos, o ex-rubro-negro Pepe Vildoza fez uma bela bandeja (com uma belíssima andada não marcada pela arbitragem) que praticamente selou o resultado. Bandeja de Vildoza, placar 68 a 55 para o Boca, sem Jaú e com Scott Machado e Didi em uma noite abaixo ofensivamente; foi o suficiente para o argentinos deslancharem no placar e levar o final do jogo com certa tranquilidade. Placar final de 80 a 62 para o Boca, e o complicado grupo “C” fica todo embolado com todos os times com uma vitória. Devido à alta diferença no placar contra o Boca, o Fla está em terceiro no grupo. Agora, o time de Gustavo de Conti se concentra no NBB com duas partidas nesta semana, a primeira na quarta, dia 21, contra o Fortaleza, e no sábado, dia 23, contra a Unifacisa.

***********

Semana imperdível no NBB também para os torcedores de Botafogo e Vasco. O Fogão está se recuperando na competição e tem jogos importantes em casa. O primeiro jogo dessa semana, o Alvinegro já colocou na conta mais uma vitória. Em partida disputada na segunda, dia 18, o Botafogo contou com mais uma boa partida do cestinha do campeonato, Isaac Thornton, que, com seus 27 pontos, contribuiu para o triunfo do placar de 90 a 86 contra o Fortaleza. O próximo compromisso é nesta quarta (20), contra a Unifacisa, no ginásio Oscar Zelaya.

Quem não ficou para trás nas vitórias foi o Vasco de Cauê e Marquinhos. Jogando em São Januário contra a Unifacisa, o time da Colina venceu por 81 a 91 e colocou os dois pés na Copa Super 8. Marquinhos parece estar voltando à melhor forma e teve 21 pontos, contando com o apoio providencial de Paulichi (20 pontos). O próximo compromisso é contra o Fortaleza no sábado (23). Jogo em São Januário.