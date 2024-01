Rodrigo Franco Montoro, da LNB: 'Há conversas com a CBB e com a Fiba a respeito das vagas internacionais para clubes brasileiros'

Com o fim do primeiro turno e as vésperas da Copa Super 8, aproveitamos esse dois marcos da temporada do basquete nacional para entrevistar o atual presidente da Liga Nacional de Basquete, Rodrigo Franco Montoro. Conversamos sobre o NBB, as expectativas para o Super 8 e um pouco do próximo “Jogo das Estrelas”.



Nas Quadras - Tudo que é bom passa rápido. O começo do NBB foi em outubro do ano passado e, de repente, no final de 2023, o primeiro turno desta 16ª edição do NBB deu seus toques finais para entrar na história do campeonato. O que o senhor considera os pontos fortes deste primeiro turno? O que deu muito certo? (podem ser questões dentro e fora de quadra).

Rodrigo Franco Montoro: Havia uma expectativa muito grande de todos na Liga, e acredito também da torcida, de que teríamos uma temporada muito disputada. A volta de equipes tradicionais como R10 Score Vasco da Gama, Botafogo e Mogi aumentou essa expectativa por um grande campeonato. Acredito que isso esteja se comprovando. Este é o maior NBB em quantidade de equipes (19) desde a fundação da Liga Nacional de Basquete e estamos vendo uma competição marcada pelo equilíbrio. São partidas emocionantes e definidas no detalhe, nos últimos minutos e segundos até. Isso aumenta o interesse da mídia e o engajamento dos fãs do NBB Caixa. Tudo indica que teremos playoffs muito interessantes, com confrontos muitos disputados desde as oitavas de final.



Independente do sucesso do campeonato, sempre existe espaço para melhora. O que o senhor gostaria que fosse aprimorado para esse restante da temporada?

Temos sempre a preocupação de fazer ajustes e realizar melhorias ao longo da temporada. Temos uma visão de aprimoramento constante para correção de eventuais falhas. Um dos nossos focos agora é buscar uma nova parceria comercial para os playoffs, garantindo ainda mais qualidade e estrutura na reta final do NBB Caixa. O outro é fechar uma parceria com uma plataforma OTT para garantir a transmissão de 100% de nossos jogos até o final desta temporada.



Um dos produtos mais interessantes da Liga Nacional é a Copa Super 8. O campeonato eliminatório sempre presenteia o público com partidas emocionantes. Este ano, com a competitividade do NBB lá em cima, podemos esperar grandes embates em quadra. Qual a sua expectativa para a Copa Super 8?

A cada ano temos a certeza de que a criação da Copa Super 8 foi um grande acerto da Liga Nacional de Basquete. É um torneio eliminatório de tiro curto, que reúne os oito melhores times do NBB Caixa. São grandes jogadores em quadra, rivais históricos se enfrentando e a briga pelo primeiro troféu da temporada. São elementos que fazem com que a competição seja muito atraente para os torcedores e nossos parceiros comerciais. A Super 8 é uma competição que já está consolidada no calendário do basquete nacional.



Quando se fala em Super 8, falamos em um dos seus atrativos que é a vaga para a BCLA (Basketball Champions League América). Existe alguma negociação com as forças do basquete nacional e do basquete Sul-Americano para retomada desta vaga via Super 8?

O regulamento do NBB Caixa prevê que o campeão da Copa Super 8 tem direito a uma vaga em competição internacional organizada pela Fiba, como aconteceu em temporadas anteriores. Há conversas com a CBB e com a Fiba a respeito das vagas internacionais para clubes brasileiros e, caso os times da Liga participem dessas competições na próxima temporada, uma das vagas viria da Copa Super 8, de acordo com o regulamento da competição.

O grande evento de marketing esportivo brasileiro é o Jogo das Estrelas do NBB. Ano passado, tivemos um belíssimo evento em Minas. O que podemos esperar para o Jogo das Estrelas deste ano? Dá para adiantar alguma novidade?

O Jogo das Estrelas é um marco na temporada do esporte brasileiro. É a grande festa do basquetebol nacional, e a Liga vem trabalhando para, cada vez mais, tornar esse evento uma experiência inesquecível para quem ama basquete. Queremos que nossos atletas fiquem felizes em participar, nossos patrocinadores fiquem satisfeitos com a visibilidade e o engajamento alcançados, e que nossos torcedores saiam do ginásio sonhando com o Jogo das Estrelas do próximo ano. Para isso, estamos trabalhando para termos disputas empolgantes, atrações musicais bacanas, ativações interessantes dentro e fora do ginásio e produtos e serviços de alta qualidade. Este ano, o Jogo das Estrelas será em São Paulo, entre 14 e 17 de março. Infelizmente, não posso passar mais detalhes agora porque, em breve, faremos o lançamento oficial do evento. Mas posso afirmar: será uma grande festa para o fã do basquete.