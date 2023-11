No coração e pulmão

A semana que passou foi bem animada para os times cariocas no NBB. Isso porque os três clássicos cariocas foram disputados desde o último sábado, dia 4, com o jogo entre Botafogo e R10 Score Vasco da Gama (vitória do Vasco, 79 a 62). Na terça, dia 7, foi a vez do Flamengo entrar de vez no NBB depois de disputar o jogo festivo com o Orlando Magic e aguardar a volta de seus jogadores do PanAmericano de Santiago. Em partida no Maracanãzinho, o Flamengo venceu o Botafogo por 92 a 69. Esse jogo ficou marcado pela lesão no ombro do ala/pivô Olivinha do Flamengo. A lesão não necessita intervenção cirúrgica, porém, o “Deus da Raça” do basquete Rubro-Negro ficará fora de ação por um bom tempo.

A semana fechou com um tenso R10 Score Vasco da Gama e Flamengo disputado na sexta, dia 10. Em entrevista neste mesmo espaço, o coordenador geral do Vasco, Gegê Chaia, comentou que o time e sua comissão estavam tranquilos em relação ao encontro com o rival e que esse momento era mais da torcida (entrevista completa aqui). Pois bem, foram 4 anos que separaram os dois times do encontro em uma quadra de basquete pelo NBB. Para apimentar mais ainda essa disputa, foi o primeiro confronto entre Marquinhos, ídolo do Fla e recém-contratado pelo Vasco, com o técnico do Flamengo, Gustavo de Conti, desde que Marquinhos comandou o São Paulo nos playoffs do NBB passado e eliminou o Flamengo. Para completar, o jogo foi no lotado caldeirão do ginásio de São Januário. A torcida do Vasco fez a sua parte cantando e empurrando o seu time o tempo todo. A mistura que estes ingredientes só podiam ter como resultado o jogo que tivemos: um jogo tenso com placar baixíssimo e muitos erros dos dois lados com os jogadores do R10 Score Vasco da Gama jogando com o coração e o pulmão e um desfalcado Flamengo absurdamente nervoso.

Marquinhos do R10 Score Vasco da Gama enfrenta Balbi do Flamengo Foto: Maurício Almeida/Vasco

O jogo valeu pela competitividade. Essa competitividade que salvou o espetáculo, porque os dois times com os nervos à flor da pele erraram muito. O placar de 68 a 65 para o Flamengo, depois de 4 tempos e uma prorrogação, explica muito o que foi a partida. Vamos começar a entender este jogo pelo time que venceu. O Flamengo errou principalmente no ataque. Foram apenas 29% de arremessos de quadra convertidos (62/233 sim, é isso mesmo) e apenas 6 bolas de 3 convertidas com 43 tentadas. As chaves para a vitória do Fla foram duas: a eficiência nos rebotes de ataque (26 a 7) e os lances-livres. O Vasco cometeu as faltas (27 a 15) e o Fla soube aproveitar os lances-livres que surgiram (24/32 convertidos).

Já o R10 Score Vasco jogou com o coração na palma da mão. Cauê (11 pontos e 9 assistências), Mathias (10 pontos) e Paulichi (10 pontos) foram no limite do cansaço para vencer o jogo. Marquinhos, ainda entrando em forma, quase se tornou o herói do jogo ao acertar uma bola de 3 pontos para empatar o jogo na prorrogação. Um pouquinho mais de sorte em um arremesso e Humberto poderia ter sido o herói da partida. No final, Didi do Flamengo marcou 5 decisivos pontos na prorrogação e deu números finais. Venceu o Flamengo por ter mais talentos e “pulmão”. Os jogadores do Vasco pareciam extenuados depois do jogo.



Agora, o Fla encara dois jogos no Rio, na segunda, dia 13, contra o Cerrado, e na quinta, dia 16, contra o Brasília. O R10 Score Vasco encara os mesmos adversários que o Flamengo, Cerrado e Brasília respectivamente, em São Januário, nos dias 15, quarta, e 19, domingo.