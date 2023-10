Novas e jamais ouvidas glórias

Tradição, campeonatos e muita paixão. São estas umas das características que o Vasco de Gama traz para a próxima edição do NBB, que já começa na semana que vem. O time da Cruz de Malta retomou suas atividades para essa temporada e faz um trabalho sério de estruturação da modalidade para almejar voos mais altos em breve. Em quadra, essa mudança passa pelo coordenador geral de basquete, o multicampeão do NBB Gegê Chaia, e o técnico Léo Figueiró. Conversamos com Gegê sobre a volta do Vasco à elite do basquete nacional, a expectativa para a temporada e o que o futuro espera para o Vascão.



NAS QUADRAS: A volta do Vasco à elite do basquete nacional era um anseio da torcida, dos apaixonados pelo basquete e de quem faz o esporte por aqui. Quais foram as circunstâncias que ajudaram a realizar essa volta ao mais alto nível do basquete nacional?



Gegê: Primeiro foi a motivação do Vasco em querer retomar a modalidade. E segundo foi o apoio vindo diretamente do Pedro Ortega (diretor de Basquete) e do Carlos Alexandre Cauê (diretor comercial de Basquete), que não mediram esforços para trazer os patrocínios, para fazer o projeto andar, visto que era uma vontade de todo o vascaíno ter o retorno do basquete. Então, acho que o projeto vem de uma maneira sólida e totalmente consciente para ser um projeto duradouro.



O que vocês consideram como os maiores desafios para o time dentro de quadra para a temporada que se inicia agora?

Eu acredito que o maior desafio vão ser os atletas entenderem o que é o R10 Vasco da Gama. A cobrança sempre vai existir, mas o apoio virá junto. O torcedor apaixonado vai estar presente, incentivando, apoiando, mas também vão estar prontos para cobrar resultado. Então, acho que o maior desafio dentro da quadra vai ser ter esse entendimento e colocar em prática tudo o que o torcedor espera dos atletas que ali estão.



O Vasco está em início de retomada e disputa o NBB com o Flamengo, seu maior rival. Como os times estão em momentos dispares, como gerenciar essa expectativa da torcida em relação a este confronto?

Quanto a isso, a gente está muito tranquilo. A gente sabe da rivalidade que existe e que o torcedor está esperando por esse momento, o que envolve esse clássico. Mas eu acredito que essa expectativa, essa adrenalina, fica mais para os torcedores. É o momento da torcida. O foco aqui é realizar o nosso trabalho e dar o nosso melhor para o Vasco para fazer uma temporada que realmente marque o retorno de vez da modalidade.



Falando em expectativa, quais são os grandes objetivos para essa temporada? Qual o teto que vocês projetam para o time?

Falamos isso desde o primeiro momento que anunciamos o resgate do basquete. Vai ser um projeto autossustentável, projeto claro pro torcedor, e principalmente, um projeto sólido. As expectativas são as maiores possíveis. Não escondemos de ninguém que a nossa meta é desempenhar uma boa temporada para nos classificarmos para os playoffs. Isso em quadra e fora dela, queremos resgatar aquela paixão do torcedor pela modalidade para mostrar que dessa vez vem para ficar.



O técnico Léo Figueiró e Gegê durante treino recente Foto: Ana Luiza/R10 Score Vasc



O Vasco tem hoje um dos melhores técnicos do atual NBB na figura do Léo Figueiró. Quão importante é o Léo nessa retomada?

Total, total. Acredito que o Léo será um dos grandes pilares desse projeto. Não é à toa que de imediato ele aceitou esse desafio e se mostrou à disposição para ajudar. Não só dentro de quadra, mas em toda parte estrutural também. Nossa relação é muito boa e através dela que conseguimos colocar em prática tudo o que é conversado. Nós estamos muito satisfeitos com a figura dele à frente no nosso projeto. Acreditamos que ele será um dos pilares mais importantes dessa retomada.



Para finalizar, o que a torcida do Vasco pode esperar para o futuro do basquete vascaíno?

Muita evolução melhora e crescimento. Eu acredito que a semente que a gente está plantando hoje vem para ser colhida lá na frente. O torcedor pode esperar cada temporada subsequente que subiremos, degrau por degrau, até voltar a estar no topo. Esse é o nosso objetivo a longo prazo.