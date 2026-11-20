O Vasco derrotou o Internacional por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (19), em São Januário, na véspera do feriado da Consciência Negra. Thiago Mendes abriu o placar no primeiro tempo, Colidio marcou o segundo gol vascaíno na etapa final, e Juninho fez o único gol colorado.

O resultado foi importante para o time cruz-maltino, que segue com três compromissos restantes no Brasileirão. Agora, a equipe encara o RB Bragantino no domingo (22), às 19h30, em Bragança Paulista. Depois, encara o Atlético-MG fora de casa e encerra a competição diante do Vitória, no dia 2 de dezembro, em São Januário.

Primeiro tempo com pressão e gol de Thiago Mendes

O Vasco começou a partida tomando a iniciativa e pressionando o adversário desde os primeiros minutos. Aos 3, Bruno Duarte virou a jogada para Puma, que cruzou para a área, mas a defesa do Internacional afastou para escanteio. A superioridade vascaína se refletiu no placar aos 25 minutos, em uma bela finalização de Thiago Mendes.

O lance começou com cruzamento de Puma para Colidio, que escorou para o capitão vascaíno. O camisa 23 acertou um chute no canto direito do goleiro Kauan Jesus e fez 1 a 0 para o Gigante da Colina, premiando o melhor momento da equipe na etapa inicial.

Empate rápido e reação decisiva no segundo tempo

Na volta do intervalo, o Internacional conseguiu empatar logo aos 5 minutos. Juninho marcou de cabeça e deixou tudo igual em São Januário, dando mais emoção ao confronto. Mesmo assim, o Vasco não se desorganizou e retomou o controle do jogo pouco depois.

Aos 17 minutos, Andrés Gómez fez boa jogada pela linha de fundo e cruzou rasteiro para a área. Colidio apareceu bem para finalizar no canto direito do goleiro e decretar a vitória vascaína por 2 a 1. O resultado coroou a postura ofensiva do time, que soube reagir após sofrer o empate.

Escalações e ficha técnica da partida

O Vasco entrou em campo com Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes (Ramon Rique), Lescano (Jair); Andrés Gómez, Bruno Duarte (Brenner) e Colidio (Marino). O técnico foi Pedro Emanuel.

Já o Internacional foi a campo com Kauan Jesus; Mercado, Juninho (Paulinho), Victor Gabriel (Carbonero), Bruno Gomes (Allex); Bruno Henrique (Ronaldo), Alan Patrick, Aguirre; Vitinho, Alerrandro (Sanabria). Eduardo Baptista comandou a equipe. Receberam cartão amarelo Andrés Gómez, Bruno Duarte e Marino pelo Vasco; Mercado, Villagra, Alan Patrick e Vitinho pelo Internacional.