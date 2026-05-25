Em São Januário, Vasco é superado pelo RB Bragantino

Por ESPORTES JB
Publicado em 24/05/2026 às 23:59

Alterado em 25/05/2026 às 09:13

O Vasco vai jogar a Copa Sul-Americana nesta quarta (27), contra o Barracas Central, da Argentina, às 19h. Foto: Vasco

O Vasco da Gama recebeu o RB Bragantino pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo (24), em São Januário. O adversário venceu por 3 a 0. O próximo adversário do Cruzmaltino no certame será o Atlético (MG), também em São Januário, no último jogo antes da parada para a Copa do Mundo 2026.

Agora o Gigante da Colina vira a chave para a Copa Sul-Americana, quando encerra a Fase de Grupos do certame no Caldeirão de São Januário, em duelo com o Barracas Central (ARG), na quarta-feira (27), às 19h.

O JOGO:
Vasco da Gama 0 x 3 Red Bull Bragantino – Campeonato Brasileiro, 17ª rodada – Estádio São Januário – 24/05/2026 às 20h30

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Renan Aguiar da Costa (CE)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
AVAR: Johnny Barros de Oliveira (SC)
AVAR2: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG)

Vasco da Gama: Léo Jardim; João Vitor Fonseca (Hugo Moura), Saldívia, Robert Renan, Lucas Piton (Cuiabano); Barros, Thiago Mendes, Rojas (Brenner); Adson, Andrés Gómez e Spinelli. Técnico: Renato Gaúcho.

RB Bragantino (SP): Tiago Volpi; Agustín Sant’anna (Breno), Alix Vinícius, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Sosa), Rodriguinho (Gustavinho); Herrera, Isidro Pitta (Eduardo Sasha) e Henry Mosquera (Fernando). Técnico: Vagner Mancini.

Cartões amarelo: Andrés Gómez (VAS); Rodriguinho, Mosquera e Juninho Capixaba (RBB)

Gols: Rodriguinho, Isidro Pitta e Fernando (RBB)

(com Assessoria de Comunicação do Vasco)

