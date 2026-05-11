ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Segunda, 11 de de 2026

ESPORTES

Com gol de Thiago Mendes, Vasco vence o Athletico Paranaense pelo Brasileirão

Por ESPORTES JB
[email protected]

Publicado em 11/05/2026 às 00:03

Alterado em 11/05/2026 às 08:05

Thiago Mendes, à esquerda, autor do gol Foto: Vasco

O Vasco da Gama recebeu o Athletico Paranaense pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário, na noite deste domingo de Dia das Mães (10). Com gol do capitão Thiago Mendes, o Gigante da Colina venceu por 1 a 0 e chegou aos 20 pontos, na oitava colocação do certame.

Agora o Vasco vira a chave para a Copa do Brasil, já que enfrenta o Paysandu (PA), também em São Januário, na quarta-feira (13), às 19h, pelo jogo de volta da Quinta Fase do certame. Lembrando que o Gigante da Colina venceu o primeiro jogo por 2 a 0, com dois gols de Spinelli.

Já pelo Brasileirão, o próximo compromisso será no sul do Brasil, contra o Internacional, no Beira Rio, às 18h30 de sábado (16).

O JOGO:
Vasco da Gama 1×0 Athletico Paranaense – Campeonato Brasileiro, 15ª rodada – Estádio São Januário – 10/05/2026 às 20h30

Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
VAR: Wagner Reway (SC)
AVAR: Antonio Adriano De Oliveira (MA)
AVAR2: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Vasco da Gama: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton (Lucas Freitas); Hugo Moura, Thiago Mendes, Rojas (Tchê Tchê); Adson (Nuno Moreira), Andrés Gómez (Ramon Rique) e Spinelli (Brenner). Técnico: Renato Gaúcho.

Athletico Paranaense: Santos; Carlos Terán (Léo Dérik), Aguirre, Arthur Dias, Gilberto; Portilla, Luiz Gustavo (Filipe), João Cruz (Zapelli); Mendoza, Bruninho (Chiqueti) e Renan Peixoto (Isaac). Técnico: Fábio Moreno.

Cartões amarelo: Thiago Mendes, Rojas, Robert Renan e Andrés Gómez (VAS); Portilla (CAP)

Gol: Thiago Mendes (VAS) (com assessoria de comunicação do Vasco)

Tags:

Athletic

Athletico Paranaense

brasileirão

Campeonato Brasileiro

copa do brasil

inter

internacional

Deixe seu comentário