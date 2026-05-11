Com gol de Thiago Mendes, Vasco vence o Athletico Paranaense pelo Brasileirão
Por ESPORTES JB
Publicado em 11/05/2026 às 00:03
Alterado em 11/05/2026 às 08:05
O Vasco da Gama recebeu o Athletico Paranaense pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário, na noite deste domingo de Dia das Mães (10). Com gol do capitão Thiago Mendes, o Gigante da Colina venceu por 1 a 0 e chegou aos 20 pontos, na oitava colocação do certame.
Agora o Vasco vira a chave para a Copa do Brasil, já que enfrenta o Paysandu (PA), também em São Januário, na quarta-feira (13), às 19h, pelo jogo de volta da Quinta Fase do certame. Lembrando que o Gigante da Colina venceu o primeiro jogo por 2 a 0, com dois gols de Spinelli.
Já pelo Brasileirão, o próximo compromisso será no sul do Brasil, contra o Internacional, no Beira Rio, às 18h30 de sábado (16).
O JOGO:
Vasco da Gama 1×0 Athletico Paranaense – Campeonato Brasileiro, 15ª rodada – Estádio São Januário – 10/05/2026 às 20h30
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
VAR: Wagner Reway (SC)
AVAR: Antonio Adriano De Oliveira (MA)
AVAR2: Douglas Schwengber da Silva (RS)
Vasco da Gama: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton (Lucas Freitas); Hugo Moura, Thiago Mendes, Rojas (Tchê Tchê); Adson (Nuno Moreira), Andrés Gómez (Ramon Rique) e Spinelli (Brenner). Técnico: Renato Gaúcho.
Athletico Paranaense: Santos; Carlos Terán (Léo Dérik), Aguirre, Arthur Dias, Gilberto; Portilla, Luiz Gustavo (Filipe), João Cruz (Zapelli); Mendoza, Bruninho (Chiqueti) e Renan Peixoto (Isaac). Técnico: Fábio Moreno.
Cartões amarelo: Thiago Mendes, Rojas, Robert Renan e Andrés Gómez (VAS); Portilla (CAP)
Gol: Thiago Mendes (VAS) (com assessoria de comunicação do Vasco)