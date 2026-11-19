Rubro-Negro reagiu a um golaço de Vargas, virou com Carrascal e Jorginho e pode confirmar a taça já na próxima rodada

Publicado em 18/11/2026 às 23:00

Alterado em 19/11/2026 às 09:22

O Flamengo venceu o Athletico-PR por 2 a 1, de virada, no Maracanã, e deu mais um passo importante rumo ao título brasileiro. Diante de mais de 68 mil torcedores, o time sofreu um susto com um gol histórico de Vargas, mas reagiu rapidamente e construiu a vitória ainda no primeiro tempo.

A combinação dos resultados da rodada também favoreceu o Rubro-Negro. No Mineirão, o Palmeiras foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1, o que deixou a equipe carioca em situação ainda mais confortável na disputa. Com isso, um empate na próxima partida já pode ser suficiente para garantir a taça.



Jorginho fez o gol da virada. De pênalti Foto: Flamengo

Golaço de Vargas, resposta rápida e virada

O Athletico-PR abriu o placar aos 10 minutos com um chute impressionante de Vargas, que aproveitou a recuperação de bola no campo defensivo, viu Rossi adiantado e acertou um toque por cobertura de antes do círculo central. Foi um lance raro, que surpreendeu o Maracanã e deu ao jogo um início eletrizante.

A reação do Flamengo, porém, foi imediata. Primeiro, Samuel Lino acertou o travessão em uma finalização forte. Depois, aos 16 minutos, Pulgar encontrou Varela, que escorou de cabeça para Carrascal bater de primeira e empatar o confronto. Aos 26, Pedro foi derrubado na área e Jorginho converteu o pênalti com categoria, virando o placar para o time da casa.

Segundo tempo de tensão e vantagem mantida

Na etapa final, o Flamengo pareceu sentir a pressão de confirmar o resultado e passou por alguns momentos de apreensão. O Athletico voltou a assustar em uma jogada de Vargas, mas o gol foi anulado por impedimento. Depois disso, o jogo perdeu intensidade, e o time carioca passou a valorizar a posse para administrar a vantagem.

O Rubro-Negro ainda teve motivos para preocupação disciplinar: Léo Pereira e Erick Pulgar receberam cartão amarelo e estão suspensos para o duelo contra o Palmeiras. Mesmo assim, a equipe segurou o placar até o apito final e chega à rodada decisiva dependendo apenas de um bom resultado para confirmar o campeonato. (reportagem ampliada com informações do Uol)