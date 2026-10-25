Rebeca Andrade conquista tricampeonato mundial no salto

A ginasta brasileira venceu a final em Roterdã e ampliou sua coleção de medalhas em Mundiais

Publicado em 24/10/2026 às 15:04

Alterado em 25/10/2026 às 13:08

Rebeca Andrade voltou ao topo da ginástica artística ao vencer a prova do salto sobre a mesa no Campeonato Mundial de 2026, disputado em Roterdã, na Holanda. A brasileira somou 14.466 pontos e garantiu o primeiro lugar no pódio, superando as norte-americanas Claire Pease e Skye Blakely, que completaram o top 3.

Com o resultado, a ginasta ampliou sua coleção para dez medalhas em Mundiais, agora com quatro ouros, quatro pratas e dois bronzes. O título reforça a consistência da atleta em grandes competições e mantém o Brasil em destaque na modalidade.

Uma trajetória marcada por títulos e superação

Rebeca já havia sido campeã mundial no salto em 2021 e 2023, além de conquistar o ouro no individual geral em 2022. Na final, ela apresentou um Yurchenko com dupla pirueta no primeiro salto e depois executou um López, movimento que também fez parte de conquistas anteriores importantes de sua carreira.

Aos 27 anos, a brasileira se igualou à chinesa Cheng Fei como única tricampeã mundial na prova. O feito amplia ainda mais sua posição entre os principais nomes da história da ginástica artística.

Do projeto social ao topo do esporte mundial

Nascida em Guarulhos, Rebeca começou a treinar aos 4 anos em um projeto social da prefeitura, inspirada por Daiane dos Santos. Aos 10, mudou-se sozinha para Curitiba para seguir os treinamentos e, no ano seguinte, passou a competir pelo Flamengo.

Em 2012, já como profissional, venceu o Troféu Brasil aos 13 anos, superando nomes consagrados da ginástica nacional. Sua estreia em Olimpíadas aconteceu no Rio de Janeiro, em 2016, iniciando uma carreira que a transformou em referência do esporte brasileiro.