Brasil conquista ouro inédito no Mundial de ginástica rítmica

O Brasil escreveu um capítulo histórico neste domingo ao conquistar, pela primeira vez, o ouro no Mundial de ginástica rítmica. Na final da série simples com cinco bolas, disputada em Frankfurt, o conjunto brasileiro recebeu 29,450 pontos e garantiu o lugar mais alto do pódio. A nota também foi a maior registrada no mundo em 2026.

A apresentação teve Duda Arakaki, Sofia Madeira, Mariane Gonçalves, Maria Paula Caminha e Julia Kurunczi como protagonistas. Ao som de Feeling Good, as brasileiras fizeram uma série praticamente sem erros e superaram China, atual campeã olímpica, e Bulgária, campeã dos Jogos de Tóquio.

Da última vaga à medalha dourada

O caminho até a final foi marcado por tensão. Na classificatória, o conjunto avançou com a oitava e última vaga após uma falha em uma colaboração. Ainda assim, a equipe se recuperou no momento decisivo e entregou sua melhor atuação na competição, transformando pressão em desempenho.

Com a nota da decisão, o Brasil superou os 29,250 pontos obtidos no Campeonato Pan-Americano, em junho, até então a melhor marca mundial da temporada. Na classificatória do próprio Mundial, no sábado, o conjunto havia recebido 26,800 pontos, o que reforça a evolução na reta final do torneio.

Emoção, reconhecimento e vaga olímpica

A reação após a divulgação da nota mostrou a dimensão da conquista. A técnica Camila Ferezin se emocionou e celebrou a possibilidade de ouvir o hino brasileiro no topo do pódio. Já a capitã Duda Arakaki destacou o esforço da equipe e a importância de representar o país, a família e o trabalho feito ao longo da preparação.

A medalha de ouro veio um dia depois de o Brasil conquistar o bronze na prova geral, resultado que já havia assegurado a classificação antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Nicole Pírcio também integra o conjunto no Mundial, mas participa apenas da série mista. Neste domingo, o Brasil ainda volta ao tablado para a decisão dessa prova.