Flamengo é eliminado pelo Estudiantes nos pênaltis na Libertadores

Em uma noite de muita disputa no Maracanã, o Flamengo lutou até o fim, mas não conseguiu confirmar a classificação para a final da Conmebol Libertadores. Depois de empatar em 0 a 0 com o Estudiantes, no jogo de volta da semifinal, o Rubro-Negro acabou derrotado por 3 a 2 nos pênaltis e se despediu da competição continental.

O início do confronto foi de iniciativa da equipe argentina, que tentou ocupar o campo ofensivo e levar perigo ao gol defendido por Rossi. Aos poucos, porém, o Flamengo passou a equilibrar a partida, ganhou mais posse de bola e criou suas primeiras chances, especialmente com Pedro e Carrascal, ainda que sem conseguir abrir o placar.

Expulsão muda o cenário, mas vantagem não vira gol

Logo no começo do segundo tempo, o Estudiantes ficou com um jogador a menos após a expulsão de Baltasar Rodríguez, que recebeu o segundo amarelo ao parar Samuel Lino perto da área. Com superioridade numérica, o Flamengo passou a controlar as ações e aumentou a pressão no ataque, mas encontrou uma defesa argentina muito fechada.

Arrascaeta voltou aos gramados após se recuperar de uma cirurgia no punho e entrou na reta inicial da etapa final, enquanto o técnico promoveu outras mudanças para tentar dar mais poder ofensivo ao time. Ainda assim, o Rubro-Negro teve dificuldades para transformar posse de bola em chances claras, mesmo com boa presença no campo adversário.

Muslera cresce, e decisão vai para os pênaltis

Na reta final, o Flamengo chegou a assustar com finalizações de Plata e Paquetá, mas parou em Muslera, que fez intervenções importantes para manter o zero no placar. A pressão rubro-negra continuou até os minutos finais, porém o gol não saiu durante o tempo normal.

Com o empate mantido após os cinco minutos de acréscimo, a vaga na final foi decidida nos pênaltis. Nas cobranças, o Flamengo desperdiçou oportunidades e acabou superado por 3 a 2, encerrando sua participação na Libertadores de forma amarga diante da torcida no Maracanã. (com informações da assessoria de Comunicação do Flamengo)