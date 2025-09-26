ESPORTES
Flamengo vence Estudiantes nos pênaltis e avança à semifinal da Libertadores
Por ESPORTES JB
[email protected]
Publicado em 26/09/2025 às 00:11
Alterado em 26/09/2025 às 12:34
Por Rômulo Paranhos - O sonho do tetra continua vivo! Com grandes doses de emoção, o Flamengo venceu o Estudiantes nos pênaltis por 4 a 2, no estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina, e garantiu a classificação para a semifinal da Libertadores. No tempo normal, o time argentino venceu por 1 a 0 e forçou a decisão nas penalidades, quando brilhou a estrela de Rossi. O goleiro rubro-negro defendeu duas cobranças e foi decisivo para que o Mengão avançasse de fase.
Agora, o Mais Querido terá em seu caminho outro argentino. A equipe comandada por Filipe Luís enfrenta o Racing na semifinal, com o jogo de ida sendo disputado no Maracanã. Mais um passo para o Rubro-Negro chegar à Lima, na grande decisão em busca do tetra.
O jogo
Precisando reverter o resultado do jogo de ida, o Estudiantes começou a partida tentando chegar ao ataque trocando passes. Porém, a marcação rubro-negra estava bem encaixada e dava pouco espaço para os argentinos. Passada a pressão inicial, o Flamengo passou a se impor mais, colocou a bola no chão e foi articulando as jogadas ofensivas.
Na primeira grande oportunidade, Jorginho roubou a bola no meio-campo e tocou para Plata, que abriu na esquerda para Samuel Lino. O atacante fez o passe para o meio da área, a bola passou por Arrascaeta e chegou para Pedro finalizar. Rodríguez, de carrinho, afastou o perigo para escanteio. No decorrer do jogo, o Estudiantes voltou a ameaçar obrigou Rossi a fazer boa defesa.
O Flamengo, por sua vez, respondeu em seguida aos 32’ com uma bola na trave de Saúl. O espanhol dominou na entrada da área e bateu colocado. Muslera ainda desviou antes dela tocar a trave e sair em escanteio. Nos acréscimos da primeira etapa, o Estudiantes abriu o placar com Benedetti, que emendou um chute de primeira dentro da área para vencer Rossi: 1 a 0. O resultado leva a partida para os pênaltis.
No início do segundo tempo, os argentinos partiram para o ataque buscando o segundo gol, mas rapidamente o Flamengo conseguiu controlar a posse de bola e equilibrou as ações. O técnico Filipe Luís promoveu as primeiras trocas na equipe antes dos 15’. Bruno Henrique e Luiz Araújo entraram nos lugares de Pedro e Plata, respectivamente.
Aos 27’, o Estudiantes chegou a marcar o segundo gol, mas o VAR marcou impedimento de Benedetti. Após o gol anulado, o Fla tentou sair para o ataque, mas encontrava uma barreira para entrar na área adversária. Na reta final, Rubro-Negro foi para o tudo ou nada tentar empatar o jogo, enquanto o time argentino se fechava todo na defesa e esperava para sair nos contra-ataques. A partida terminou com vitória do Estudiantes. Com isso, a decisão foi para os pênaltis.
Nas penalidades, brilhou a estrela de Rossi e o Flamengo garantiu a classificação para a semifinal ao vencer por 4 a 2. O goleiro rubro-negro fez valer a lei do ex, defendeu duas cobranças e foi o herói da noite em La Plata. Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira converteram para o Mengão. O sonho do tetra segue mais vivo do que nunca!
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta (Carrascal); Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique).
Técnico: Filipe Luís.
Estudiantes
Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Benedetti; Ascacíbar, Medina (Alexis Castro), Amondarain (Sosa) e Arzamendia (Cetré); Palacios (Pérez) e Carrillo (Alario).
Técnico: Eduardo Domínguez.
Ficha técnica
Estudiantes 1(2)x(4)0 Flamengo – Conmebol Libertadores | Quartas de final | Volta
Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata-ARG
Data e horário: 25/09/2025 às 21h30
Arbitragem: Piero Maza (CHI), Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)
Cartões amarelos: Léo Pereira (FLA) e Santiago Núñez (EST)
Gol: Benedetti (46’1ºT).
(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)