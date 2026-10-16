Libertadores: Flamengo empata com o Estudiantes e decide vaga no Maracanã

Sem gols na Argentina, o Rubro-Negro manteve a invencibilidade na Libertadores e deixou a semifinal aberta para a partida de volta

Publicado em 16/10/2026 às 00:13

Alterado em 16/10/2026 às 14:39

Flamengo volta a campo no domingo, para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro Foto: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo saiu de La Plata com um empate sem gols diante do Estudiantes, no jogo de ida da semifinal da CONMEBOL Libertadores. Em uma partida de forte marcação e poucas chances claras, o time brasileiro encontrou dificuldades para impor seu ritmo, mas conseguiu manter a invencibilidade no torneio.

O adversário argentino começou pressionando, ocupou o campo ofensivo e levou perigo em finalizações de fora da área e bolas alçadas na área. A defesa rubro-negra precisou trabalhar desde os minutos iniciais, com cortes decisivos e boas intervenções de Rossi para evitar que o placar fosse aberto.

Defesa rubro-negra evita pior cenário

Na etapa inicial, o Estudiantes teve as melhores oportunidades, principalmente em jogadas pela direita e em cruzamentos para a área. Léo Pereira apareceu de forma providencial em uma chance clara, quase em cima da linha, e o Flamengo conseguiu levar o 0 a 0 para o intervalo mesmo sob pressão constante.

No segundo tempo, o cenário permaneceu parecido. O time argentino manteve a postura ofensiva, enquanto o Flamengo tentou responder com transições rápidas e jogadas individuais de Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Ainda assim, a última bola faltou para os dois lados, e o duelo seguiu travado até o apito final.

Decisão fica para o Maracanã

Com o empate em La Plata, a vaga na final será definida na próxima quinta-feira, às 21h, no Maracanã. Caso o jogo de volta termine novamente igualado no tempo normal, a classificação será decidida nos pênaltis, aumentando a tensão para o confronto no Rio de Janeiro.

Antes disso, o Flamengo volta a campo no domingo, às 18h30, para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe terá pouco tempo de preparação antes do duelo decisivo pela Libertadores.

Escalações

Estudiantes: Muslera; Mancuso, Núñez, Funes Mori e Benedetti; Castro e Piovi; Tobio Burgos, Tiago Palacios e Baltasar Rodríguez; Carrillo. Técnico: Alexander Medina.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick e Saúl; Lucas Paquetá, Carrascal e Samuel Lino; Bruno Henrique. Técnico: Leonardo Jardim. (com informações da Assessoria de Comunicação do Flamengo)