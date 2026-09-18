ESPORTES
Libertadores: Arrascaeta decide, Flamengo empata com o Del Valle e vai à semifinal
Por ESPORTES JB
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Publicado em 17/09/2026 às 23:40
Alterado em 18/09/2026 às 08:43
O Flamengo está na semifinal da Libertadores. Nesta quinta-feira (17), no Maracanã, o time empatou em 1 a 1 com o Independiente del Valle e confirmou a vaga com o placar agregado de 3 a 1, construído após a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, em Quito.
A partida começou com domínio rubro-negro na posse de bola e no campo ofensivo, enquanto os equatorianos adotavam postura mais cautelosa. O Flamengo criou a primeira grande chance com Bruno Henrique, mas parou em defesa de Quintana. Depois, o Del Valle cresceu no jogo e abriu o marcador aos 30 minutos, com Reasco.
Arrascaeta decide mais uma vez
Na segunda etapa, o Flamengo voltou mais agressivo e fez mudanças para tentar recuperar o controle da partida. O cenário ficou mais complicado quando Jorginho recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando a equipe com um jogador a menos antes da pausa para hidratação.
Mesmo em desvantagem numérica, o Rubro-Negro não desistiu. Aos 38 minutos, Rossi lançou para frente, a bola quicou na área e Arrascaeta apareceu livre para cabecear e empatar o jogo, garantindo a reação que o time precisava para confirmar a classificação.
Rumo à semifinal contra o Estudiantes
Com a igualdade no Rio, o Flamengo administrou os minutos finais e segurou a pressão do adversário até o apito final. O resultado selou a presença do clube entre os quatro melhores da competição continental.
Agora, o desafio será contra o Estudiantes, da Argentina, na busca por uma vaga na grande final da Libertadores. O duelo promete mais um confronto de alto nível para o time carioca em sua caminhada no torneio.