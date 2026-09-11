ESPORTES
Flamengo vence o Independiente del Valle por 2 a 0 na Libertadores
Por ESPORTES JB
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Publicado em 11/09/2026 às 00:10
Alterado em 11/09/2026 às 10:39
O Flamengo venceu o Independiente del Valle por 2 a 0 nesta quinta-feira (10), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da CONMEBOL Libertadores. Bruno Henrique e Léo Pereira marcaram os gols do triunfo rubro-negro no segundo tempo, em uma atuação que ficou mais segura após o intervalo.
Com o resultado, o time carioca leva vantagem importante para o confronto de volta, marcado para a próxima quinta-feira (17), no Maracanã. A vitória também preserva a boa marca do clube no estádio equatoriano, localizado a 2.850 metros acima do nível do mar, onde o Flamengo segue sem perder.
Primeiro tempo equilibrado e poucas chances claras
A etapa inicial foi marcada pelo equilíbrio. O Independiente del Valle tentou construir suas jogadas principalmente pelos lados, apostando em cruzamentos para a área, enquanto o Flamengo teve dificuldades para encaixar ataques mais perigosos. Apesar do volume dos donos da casa, o jogo seguiu sem grandes oportunidades durante boa parte do tempo.
A melhor chance do primeiro tempo foi do Del Valle. Aos 19 minutos, Rodríguez cruzou pela direita e Gonzáles finalizou de primeira, acertando a trave defendida por Rossi. O lance foi o principal momento ofensivo da equipe equatoriana antes do intervalo.
Bruno Henrique e Léo Pereira decidem no segundo tempo
Na volta para a etapa final, o Flamengo passou a encontrar mais espaços e aumentou sua presença no campo de ataque. Aos 15 minutos, Jorginho encontrou Samuel Lino pela esquerda, e o camisa 16 cruzou rasteiro para Bruno Henrique completar para o gol. O atacante chegou ao 120º gol pelo clube e ao quinto nesta edição da Libertadores.
O segundo gol veio aos 29 minutos, após escanteio cobrado por Plata. Samuel Lino acionou Emerson Royal, que levantou a bola na área, e Léo Pereira apareceu para cabecear. A bola ainda tocou na trave antes de entrar, confirmando o 2 a 0. O zagueiro chegou ao 20º gol com a camisa rubro-negra e se consolidou como o defensor com mais gols pelo clube neste século.
Defesa segura e marcas importantes
Depois do segundo gol, o Del Valle tentou diminuir a diferença, principalmente nos minutos finais, mas esbarrou na organização defensiva do Flamengo. O time administrou a vantagem até o apito final e saiu de Quito com um resultado muito favorável para a sequência da disputa.
Além do placar, a partida trouxe marcas individuais relevantes. Samuel Lino chegou a mais uma assistência decisiva, enquanto Emerson Royal também participou diretamente do lance do segundo gol. O resultado ainda reforça o bom retrospecto do Flamengo contra equipes equatorianas na Libertadores e interrompe a invencibilidade do Del Valle como mandante na competição nesta temporada.