ESPORTES
Flamengo vence Botafogo por 3 a 0 no Maracanã
Por ESPORTES JB
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Publicado em 30/08/2026 às 17:57
Alterado em 30/08/2026 às 20:08
O Botafogo começou o clássico tentando surpreender, mas logo passou a sofrer com o controle do Flamengo. Após um início em que chegou a assustar, o time alvinegro viu o rival encontrar espaços na defesa e abrir o placar com Samuel Lino, em lance que evidenciou a linha alta da zaga botafoguense.
Antes disso, o Glorioso ainda teve um gol anulado indevidamente, de Arthur Cabral, por "toque no braço". Cabral caiu e apoiou o corpo com o braço, e a bola resvalou nele no chão. "A CBF precisa definir uma forma de o jogador arrancar o braço para cair, a fim de que a bola não bata nele. Depois da jogada, é só colocar o braço de volta rapidinho. Assim não deixa o 'varmengo' em maus lençóis", debochou um torcedor alvinegro no Twitter, ressentido porque "o gol mudaria a história do jogo", completou. Pouco depois, o Fogão perdeu Alex Telles por lesão, e precisou reorganizar a defesa, o que aumentou a dificuldade para segurar a posse de bola rubro-negra e encontrar equilíbrio na etapa inicial.
Reação alvinegra não virou chance clara
Depois do intervalo, o Botafogo voltou com outra postura e passou a ocupar mais o campo ofensivo. A equipe ganhou presença no ataque com a entrada de Danilo Pereira, mas esbarrou na falta de criatividade para transformar o volume em chances reais de gol.
Mesmo melhor no segundo tempo, o time alvinegro não conseguiu assustar com frequência. O Flamengo, mais confortável sem a bola, administrou a vantagem e passou a explorar os contra-ataques sempre que o Botafogo avançava suas linhas em busca do empate.
Contra-ataques decidem o clássico
No fim da partida, com o Botafogo já mais exposto, o Flamengo encontrou os espaços que precisava para liquidar o jogo. Samuel Lino marcou o segundo após receber de Carrascal e encobrir Gabriel Batista, consolidando a superioridade rubro-negra no Maracanã.
Já nos minutos finais, Carrascal fechou a conta em mais uma transição rápida, sacramentando o 3 a 0. O resultado deixa o Botafogo em situação delicada no Brasileirão, com três derrotas seguidas e a obrigação de reagir para se afastar de vez da parte de baixo da tabela. (com informações do FogãoNet)