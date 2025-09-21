Flamengo e Vasco empatam no Clássico dos Milhões disputado no Maracanã

Time rubro-negro sai na frente com gol de Carrascal, mas acaba sofrendo empate ainda na primeira etapa

Publicado em 21/09/2025 às 19:38

Alterado em 21/09/2025 às 21:58

Por Rômulo Paranhos - No Clássico dos Milhões, disputado na tarde deste domingo (21), Flamengo e Vasco empataram por 1 a 1, no Maracanã, em jogo válido da 24ª rodada do Brasileirão. Carrascal fez seu primeiro gol com a camisa rubro-negra e Rayan deixou tudo igual. Mesmo com o resultado, o Mengão segue na liderança do campeonato com 51 pontos.

O jogo

Com um ritmo moderado, o clássico começou com as duas equipes buscando ficar com a posse de bola. Na primeira chegada com perigo ao ataque, o Mengão abriu o placar! A jogada começou com uma bola no travessão de Cebolinha. Na sequência da jogada, Emerson Royal cruzou rasteiro para Bruno Henrique desviar de primeira para defesa de Léo Jardim. No rebote, Carrascal completou para o fundo das redes para marcar seu primeiro gol com o Manto Sagrado.

Após o gol, o Vasco se viu obrigado a sair mais para o ataque e, aos 24’, Vegetti cabeceou firme na marca do pênalti e obrigou Rossi a fazer uma bela defesa para evitar o empate. A bola ainda bateu na trave e voltou nos pés de Emerson Royal para afastar o perigo.

Aos 29’, o Vasco acabou deixando tudo igual no clássico. Coutinho cobrou escanteio na área, Rayan subiu na segunda trave e cabeceou para encobrir Rossi: 1 a 1. Na reta final da primeira etapa, o jogo ficou bastante picotado, sendo paralisado diversas vezes por faltas cometidas, principalmente pela equipe cruzmaltina. Com isso, os times foram para o intervalo com o placar igualado.

O Flamengo voltou para o segundo tempo subindo as linhas de marcação para forçar o erro na saída de bola do Vasco. Antes dos 15’, o técnico Filipe Luís fez as primeiras substituições na equipe. Samuel Lino e Viña entraram nos lugares de Cebolinha e Ayrton Lucas, respectivamente.

Todo no campo de ataque, o time rubro-negro girava a bola próximo à área adversária em busca de espaço para penetrar. Com Pedro e Arrascaeta também em campo, o Fla chegou com perigo. Saúl recebeu na meia-lua e mandou um chutaço no travessão, tirando o “uh” da Nação.

Outra boa chegada rubro-negra aconteceu aos 24’, quando Royal cruzou para o alto. A bola sobrou para Samuel Lino escorar de cabeça. A zaga do Vasco bateu cabeça e Pedro bate para o gol. Léo Jardim salvou em cima da linha.

Nos minutos finais, o Flamengo foi para o tudo ou nada e criou chances para marcar o gol da vitória. Aos 43’, Pedro fez o corta-luz para Luiz Araújo, que cruzou na área para o camisa 9. A bola bateu em Lucas Oliveira, que evitou o gol. Na sequência, Pedro também desperdiçou a chance de balançar as redes. Fim de jogo no Maracanã com tudo igual no placar.

Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Carrascal (Arrascaeta); Plata (Luiz Araújo), Everton Cebolinha e Bruno Henrique (Pedro).

Técnico: Filipe Luís.

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan (Lucas Oliveira) e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros (Mateus Carvalho) e Phillipe Coutinho (Matheus França); Rayan, Nuno Moreira (Andrés Goméz) e Vegetti (David).

Técnico: Fernando Diniz.

Ficha técnica

Flamengo 1x1 Vasco – Campeonato Brasileiro | 24ª Rodada

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 21/09/2025 às 17h30

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS), Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

Cartões amarelos: Ayrton Lucas (FLA), Barros (VAS), Lucas Oliveira (VAS), Rayan (VAS) e Arrascaeta (FLA)

Gols: Carrascal (11’1ºT) e Rayan (29’1ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)