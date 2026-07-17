Botafogo vence o Santos com gol aos 49 do segundo tempo

Na volta ao Campeonato Brasileiro, o Botafogo derrotou o Santos por 2 a 1 nesta quinta-feira (26), com gol decisivo de Kadir aos 49 minutos do segundo tempo. O resultado levou o Glorioso aos 25 pontos, fazendo o time subir para a 9ª colocação na tabela.

A partida também marcou a estreia de Lucas Emanuel, de 17 anos, que abriu o placar ainda no primeiro tempo. O Santos reagiu na etapa final e chegou ao empate com Barreal, em lance que começou após cobrança de escanteio e terminou com o gol de empate do Peixe.

Jovens promessas ganham espaço

Mesmo sem uma grande atuação coletiva, o time de Franclim Carvalho mostrou muita entrega e competitividade. As jovens promessas alvinegras foram importantes ao longo do jogo, principalmente na intensidade da marcação, na pressão alta e na criação de jogadas em velocidade.

O Botafogo começou melhor, criou chances com Huguinho, Kauan Toledo e Lucas Villalba, e aproveitou uma recuperação de bola para sair na frente. Lucas Emanuel recebeu na entrada da área, encobriu Brazão com categoria e fez 1 a 0, em gol validado após revisão do VAR.

Empate, tensão e decisão nos acréscimos

No segundo tempo, o Santos voltou mais agressivo e conseguiu empatar logo aos 11 minutos, quando Barreal aproveitou sobra após defesa de Léo Linck. A partir daí, o duelo ficou mais equilibrado, com chances dos dois lados e substituições que aumentaram o desgaste físico das equipes.

Nos minutos finais, o Santos teve boas oportunidades para virar, mas esbarrou nas defesas do goleiro alvinegro e na falta de precisão nas finalizações. Quando o empate parecia definido, Kadir aproveitou saída arriscada de Brazão, ganhou a disputa e marcou para o gol vazio, garantindo uma vitória valiosa para o Botafogo. (com informações do Fogãonet)