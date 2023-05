LÍDER, BOTAFOGO ATROPELA CORINTHIANS E DÁ SHOW NO ESTÁDIO NILTON SANTOS: 3 A 0

Segue o líder! Em um verdadeiro show, o Botafogo não tomou conhecimento do Corinthians e venceu por 3 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos. Com dois gols de Tiquinho Soares e um de Eduardo, o Glorioso chegou a 15 pontos, com cinco vitórias em cinco jogos.

O próximo adversário do Botafogo será o Goiás, domingo, às 18h30, em Goiânia. No jogo seguinte, vem a Copa do Brasil, com a partida de ida das oitavas de final, contra o Athletico-PR, em Curitiba, quarta, às 21h30.

O primeiro tempo foi todo do Botafogo. Jogando de forma compacta e inteligente, o time dominou os espaços, controlou os adversários e ficou em vantagem no placar. Logo aos 11 minutos, Marçal cobrou escanteio, Victor Cuesta cabeceou no travessão, a bola quicou na linha e voltou para Tiquinho Soares marcar o primeiro.

Diferentemente do convencional no futebol brasileiro, o cenário não foi o Corinthians passar a ter bola. Seguiu jogando recuado, com linhas baixas, enquanto o Botafogo dominava as ações. Aos 19, Júnior Santos fez boa jogada pela direita e bateu, bloqueado. Aos 27, Marlon Freitas arriscou de antes do meio-de-campo e Cássio fez a defesa.

A primeira ação ofensiva perigosa do Corinthians veio aos 34, quando Yuri Alberto recebeu lançamento, tentou driblar Victor Cuesta, mas o zagueiro fez ótimo corte. Em outra tentativa do centroavante, Lucas Perri defendeu chute de fora da área.

Bem no jogo, o Botafogo fazia lances bonitos, dribles e tabelas inteligentes. Arriscou com Victor Sá e Marlon Freitas de fora da área, esteve perto de marcar em uma finalização de primeira de Júnior Santos por cima, aos 44, após linda troca de passes.

Na etapa final, o Corinthians até tentou se soltar um pouco e foi mais para o ataque, mas nada que preocupasse o Botafogo. Foram apenas cruzamentos na área. Do outro lado, Gabriel Pires quase marcou gol de falta, em cobrança por cima.

Quando o Corinthians se abriu mais, o Botafogo castigou. Em ótimo contra-ataque, Gabriel Pires lançou Júnior Santos, que invadiu a área pela esquerda e foi derrubado por Cássio. Pênalti que Tiquinho Soares converteu com a categoria de sempre, aos 19.

Com o jogo controlado e a torcida em festa no Nilton Santos, o Botafogo seguiu administrado. Lucas Perri fez sua primeira defesa apenas 30 minutos do segundo tempo, em chute de Wesley.

E ainda tinha mais Botafogo! Em uma jogada espetacular, saiu o terceiro gol. Tchê Tchê se livrou de três, tabelou, lançou Matías Segovia, que ajeitou para Eduardo com tranquilidade colocar 3 a 0 no placar, aos 35. Que golaço!

Se o Corinthians arriscou jogada individuais com Wesley e Crystian Barletta, o Botafogo ainda chegou perto do quarto, em chute de Tchê Tchê e Lucas Fernandes. Nem precisava.