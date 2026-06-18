Seleção faz último treino em Nova Jersey e Ancelotti mantém dúvidas na escalação para o duelo desta sexta-feira

Publicado em 18/06/2026 às 15:13

Alterado em 18/06/2026 às 15:13

Carlo Ancelotti concluiu, nesta quinta-feira, os preparativos da seleção brasileira para o segundo jogo pelo Grupo C da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira, na Filadélfia, às 21h30, em busca de um resultado importante após a estreia.

Como de costume, a imprensa pôde acompanhar apenas os 15 minutos iniciais da atividade no Centro de Treinamento Columbia Park, do New York Red Bulls, em Nova Jersey. Nesse período, os jogadores fizeram aquecimento e uma roda de bobinho, sem o trabalho tático que havia sido observado no treino anterior.

Treino leve e homenagem a Gabriel Martinelli

Entre os atletas presentes esteve Neymar, que participou normalmente da atividade inicial ao lado do grupo. O treino também teve um momento descontraído com Gabriel Martinelli, que completou 25 anos e recebeu os tradicionais parabéns em clima de brincadeira, passando pelo corredor formado pelos companheiros.

Esse tipo de trote é comum no futebol e já havia acontecido com o próprio Ancelotti, que passou por uma homenagem semelhante ao fazer 67 anos no dia 10 deste mês. A atividade reforçou o ambiente leve da Seleção antes do confronto decisivo na fase de grupos.

Mistério na escalação do Brasil

A formação titular para o duelo contra o Haiti ainda não está definida. No treino de quarta-feira, Ancelotti testou Danilo ou Ederson na lateral direita, Léo Pereira e Marquinhos na zaga, Douglas Santos na esquerda, além de Fabinho e Bruno Guimarães no meio-campo. No ataque, o quarteto foi formado por Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior, Igor Thiago e Luiz Henrique.

As mudanças, porém, não significam que esse será o time que entrará em campo. Gabriel Magalhães e Raphinha foram poupados, enquanto o atacante apresentou bolhas no pé após a estreia contra Marrocos, que terminou empatada por 1 a 1. Na primeira partida da Copa, o Brasil jogou com Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vinícius Júnior, Raphinha e Igor Thiago.

Danilo admite dúvidas de Ancelotti

Na entrevista coletiva, Danilo afirmou que Ancelotti ainda tem “três ou quatro” dúvidas para definir a escalação desta sexta-feira. A expectativa agora é saber se o treinador manterá a base da estreia ou fará novos ajustes para o confronto com o Haiti, que pode ser decisivo para o rumo do Brasil na competição. (com informações de Lincoln Chaves, Agência Brasil)