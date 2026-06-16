Ruy Guerra, 94 anos, será homenageado no Festival de Cinema e Política de Maricá

Evento no Cine Henfil reúne debates, filmes e convidados até 21 de junho

Publicado em 16/06/2026 às 12:00

Alterado em 16/06/2026 às 22:21

Aos 94 anos, o cineasta Ruy Guerra, um dos pioneiros do Cinema Novo, ganhará homenagem no III Festival de Cinema e Política de Maricá, no Cine Henfil. O evento começa nesta terça-feira, dia 16, e irá até o dia 21 de junho.



Nesta terça (16) haverá mesa-redonda, às 17h, sobre "Cinema, Política e Vanguarda", com a participação dos filhos de Glauber Rocha, Ava Rocha e Pedro Paulo Rocha, e do cineasta Luiz Carlos Lacerda, o Bigode. O mediador desse debate será o secretário de Cultura e das Utopias de Maricá, Sady Bianchin. Às 18h30, será exibido o filme “Terra em Transe”, de Glauber Rocha; às 20h30, um show e performance da atriz e cantora, Ava Rocha e, às 21h20, um coquetel, aberto ao público e aos convidados ligados ao cinema.



"O evento tem o apoio do prefeito Washington Quaquá, que é fã do cinema brasileiro", disse Sady Bianchin.



Nessa quarta-feira (17) haverá a apresentação do Coral Arandu Mirim (Povos Originários), às 16h30, e às 17h, mesa-redonda com Ivan Cavalcanti Proença, Walter Lima Jr, e a exibição do filme "Curta Maricá: em busca das terras sem males", de Anna Azevedo, e às 19h20 será a vez de "A ostra e o vento", de Walter Lima Jr.



Na quinta-feira (18), "A vida como roteiro na política" é o tema da mesa-redonda, às 15h, com Vladimir Palmeira e Emílio Domingos. Para 17h está programado o debate em torno do tema "Cinema e a Negação do Brasil", com Adélia Sampaio. Às 19h, será a mostra do curta-metragem "O olhar dos anos 60" (Adélia Sampaio), e às 19h10, do filme "A Negação do Brasil".



Sexta (19), às 15h, haverá a mesa-redonda "Film Comission e as perspectivas de desenvolvimento local", com André Diniz; às 17h, o debate "Cinema, Futebol e política", com Nando Antunes, Afonsinho e Anna Azevedo. Às 19h, curta “Maricá: Geral”, de Anna Azevedo, às 19h15, o filme "Linhas Tortas: Nando o primeiro jogador anistiado", de João Wainer, sobre o irmão de Zico, Nando Antunes.



A cineasta Lucia Murat abrirá a programação de sábado (20), às 16h, e estará na mesa-redonda "Mulheres na linguagem cinematográfica", às 17h, ao lado de Carla Camuratti. Às 19h, será apresentado "Raízes do Sagrado Feminino", de Camuratti.



Domingo (21) será o último dia do Festival. Às 16h, haverá exibição do curta "Hasta siempre, Pepe Mujica", de Thiago Prado. Às 17h, amesa de conversas "A arte contra a barbárie", com Thiago Prado, Ruy Guerra e Neville D’Almeida. E a sessão do filme "Jardim de Guerra", de Neville D’Almeida.

