Celebridades internacionais aparecem em vídeo em apoio à reeleição de Lula Almodóvar, Ruffalo e Swinton fizeram o 'L' em material de Kleber Mendonça Filho

Publicado em 24/10/2026 às 12:57

Alterado em 24/10/2026 às 12:58

Um vídeo divulgado nas redes sociais pelo cineasta Kleber Mendonça Filho reúne celebridades brasileiras e estrangeiras em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A publicação foi feita às vésperas do segundo turno, no qual Lula enfrentará Flávio Bolsonaro (PL) nas urnas no domingo (25).

Segundo Mendonça, o material foi criado para chamar atenção ao interesse da comunidade cultural global pelas eleições no Brasil. Na legenda publicada na noite de sexta-feira (23), o cineasta escreveu que o mundo está de olho na votação e destacou a presença de grandes nomes da cultura dentro e fora do país.

Nomes internacionais e brasileiros no vídeo

Entre os estrangeiros que aparecem no conteúdo estão o ator americano Mark Ruffalo, o mexicano Gael García Bernal, o espanhol Javier Bardem, a atriz britânica Tilda Swinton, a francesa Juliette Binoche e os diretores Guillermo del Toro e Pedro Almodóvar.

O grupo brasileiro inclui os atores Wagner Moura, Bruna Marquezine, Sônia Braga e Alice Braga, além dos cineastas Fernando Meirelles e Petra Costa, e do músico Caetano Veloso. A seleção de nomes reforça o peso simbólico da mobilização em torno do pleito.

Mensagem sobre atenção internacional ao pleito

Na publicação, Mendonça afirmou que o vídeo buscava evidenciar o amor pelo Brasil e a atenção que o país vem recebendo do exterior neste momento eleitoral. A peça se soma a outras manifestações públicas de artistas e profissionais da cultura durante a campanha.

Com a divulgação, o cineasta colocou em destaque a repercussão internacional das eleições brasileiras e o engajamento de personalidades conhecidas em torno do debate político. O conteúdo circulou amplamente nas redes sociais na reta final da disputa.