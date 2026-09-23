Eduardo Paes lidera pesquisa para o governo do Rio em 2026

Levantamento da AtlasIntel mostra vantagem do prefeito em cenários de primeiro e segundo turno

Publicado em 23/09/2026 às 13:21

Alterado em 23/09/2026 às 13:32

Uma nova pesquisa da AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira (23), mostra o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), com vantagem sólida na disputa pelo governo do estado em 2026. Em todos os cenários testados, ele aparece à frente do deputado federal Douglas Ruas (PL), seu principal adversário no levantamento.

No cenário mais amplo de primeiro turno, que inclui todos os pré-candidatos avaliados, Paes registra 45,7% das intenções de voto. Douglas Ruas vem em segundo lugar, com 32,4%, seguido por Anthony Garotinho (Republicanos), que marca 8,9%. Os demais nomes citados na pesquisa têm desempenho mais baixo, com percentuais abaixo de 4%.

Votos válidos reforçam a vantagem

Quando os pesquisadores consideram apenas os votos válidos, excluindo brancos, nulos e indecisos, a liderança de Paes se mantém. Nesse recorte, o prefeito chega a 48,3%, enquanto Ruas soma 34,2%. Garotinho sobe levemente e alcança 9,4%, mas segue distante dos dois primeiros colocados.

O resultado sugere que, neste momento, Paes teria uma margem confortável na disputa inicial. A distância para o segundo colocado permanece significativa mesmo com a redução das respostas inválidas e indecisos, o que fortalece seu desempenho entre os eleitores consultados.

Simulação de segundo turno

A AtlasIntel também simulou um eventual segundo turno entre Eduardo Paes e Douglas Ruas. No confronto direto, Paes amplia a vantagem e chega a 49,2% das intenções de voto, contra 40,6% do deputado federal. O índice de brancos, nulos e “não sei” soma 10,3%.

Nos votos válidos do segundo turno, o placar fica mais apertado numericamente, mas o prefeito segue na frente com 54,8%, ante 45,2% de Ruas. O quadro reforça a preferência de maioria por Paes, tanto na primeira fase da disputa quanto em uma possível decisão entre os dois candidatos.

Metodologia da pesquisa

O levantamento foi registrado no TSE sob os números RJ-01150/2026 e BR-01622/2026. Ao todo, foram entrevistados 1.829 eleitores do Rio de Janeiro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

As imagens da pesquisa indicam período de coleta em setembro de 2026, o que pode representar uma projeção ou erro de datação no material original. Ainda assim, os dados divulgados refletem o cenário atual de intenção de voto para a disputa pelo governo fluminense.