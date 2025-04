Eduardo Paes lidera com folga disputa para o governo do Rio de Janeiro, aponta pesquisa

35,1% das pessoas ouvidas na pesquisa acham o governo Cláudio Castro ruim ou péssimo

Publicado em 08/04/2025 às 09:35

Alterado em 08/04/2025 às 09:35

O prefeito Eduardo Paes lidera confortavelmente a disputa pelo governo do estado, distante de todos os outros prováveis adversários. Segundo pesquisa do Instituto Paraná, divulgada nessa segunda-feira (7), o alcaide carioca tem 48,9% das intenções de voto, em cenário com Tarcísio Motta , 8,7%; Landin, ex-presidente do Flamengo, 8,5%; Rodrigo Bacellar, 8,2%; Thiago Pampolha, 3,6% e Italo Marsili, 1,0%.

Num outro cenário, Paes bate 49,9% e Washington Reis aparece com 9,5%; Landin, 8,9%; Tarcisio Motta, 8,9% e Italo Marsíli, 1,6%.

O instituto mediu a avaliação do governo de Cláudio Castro. Ótimo e Bom registram 28,4%; Regular, 35,1% e Ruim e Péssima, 35,1%; Não sabe e Não opinou, 1,5%.

Foram ouvidas 1680 pessoas, em 60 municípios fluminenses, entre os dias 31 de março e 4 de abril, com margem de erro de 2,4% e grau de confiança de 95%.