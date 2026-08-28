Lula mira Flávio Bolsonaro em vídeo de campanha e fala em zerar fila do INSS

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a divulgar um vídeo com críticas a Flávio Bolsonaro antes mesmo da estreia dos candidatos no horário eleitoral. A peça, intitulada Dark Horse – um filme que o Flávio não quer que você veja, coloca no centro da disputa a cobrança de dinheiro feita pelo senador ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

O material foi preparado para as redes sociais e, segundo aliados de Lula, por enquanto ficará restrito a esse ambiente. A estratégia foge do padrão de campanhas anteriores do PT, que costumavam abrir a propaganda com uma apresentação mais institucional do candidato.

Vídeo mistura Banco Master, rachadinha e Bolsonaro

Na montagem, a campanha intercala cenas de telejornais sobre a fraude bilionária atribuída ao Banco Master com trechos em que Flávio Bolsonaro aparece cobrando valores de Vorcaro. Também entram no vídeo a denúncia da rachadinha, e imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro em tom de confronto, durante reunião ministerial de abril de 2020.

O objetivo é reforçar a narrativa petista de que Bolsonaro interferia em órgãos de investigação, enquanto Lula manteria autonomia para apurações que envolvem seu entorno familiar. O vídeo ainda usa a falta de explicações sobre os repasses feitos por Vorcaro como mote de cobrança pública.

PT quer levar a cobrança para o horário eleitoral

O comando da campanha diz que o conteúdo foi feito em tom de sátira e que a ideia é pressionar Flávio Bolsonaro a prestar contas. Em maio, quando o diálogo com o banqueiro foi revelado, o senador afirmou que os valores recebidos teriam financiado o filme Dark Horse, sobre a trajetória política de Bolsonaro, e prometeu apresentar uma prestação de contas.

Desde então, o episódio segue sem explicação pública conclusiva. Por isso, o PT trata a peça como uma provocação direta ao adversário e uma forma de manter o caso vivo na disputa eleitoral.

Lula promete anúncio sobre a fila do INSS

Em outra frente, Lula afirmou durante entrevista ao Jornal Nacional, na noite dessa quinta-feira (27), que pretende anunciar o fim da fila de espera por benefícios do INSS. Segundo o presidente, a gestão encontrou a Previdência desmontada e o número de pessoas aguardando atendimento foi reduzido em relação ao cenário anterior.

Lula disse que a fila chegou a 3 milhões de pessoas e que agora o governo deve apresentar uma solução. O presidente convidou o jornalista César Tralli para acompanhar o anúncio em Brasília na próxima semana, quando pretende comunicar que a espera foi zerada. (com informações da Agência Estado e da Revista Fórum)